Kettingbotsing op Belversedijk in Haaren: Bestuurder onder invloed van cannabis aangehouden

Vrijdagavond zijn vier auto's gecrasht op de Belversedijk in Haaren. Een bestuurder uit Den Bosch is aangehouden nadat een drugstest positief bleek voor cannabis. Niemand raakte gewond, maar de weg was tijdelijk afgesloten.

Vrijdagavond heeft zich een ernstig verkeersongeval voorgedaan op de Belversedijk in Haaren , waarbij vier voertuigen betrokken waren. Het incident vond plaats rond 18:45 uur nabij de rotonde ter hoogte van de kruising Oisterwijksedreef en Driehoekweg .

De betrokken auto's waren allen in de richting van Boxtel rijdend, direct na het passeren van de rotonde. De kettingreactie begon toen een van de voertuigen plotseling remde met de intentie om af te slaan naar links. De bestuurder van een achteropkomende auto kon niet tijdig reageren op deze plotselinge vertraging en botste daardoor op de voorliggende wagen.

Een derde auto, die achter de tweede reed, kon eveneens niet op tijd stoppen en kwam in botsing met de reeds stilstaande voertuigen. De impact van de botsingen was aanzienlijk, resulterend in schade aan alle betrokken auto's. Onmiddellijk na het ongeval arriveerden meerdere ambulances ter plaatse om de inzittenden van de voertuigen te controleren op eventuele verwondingen. Gelukkig bleek de ernst van de verwondingen beperkt te zijn; niemand hoefde voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis te worden overgebracht.

Ambulancepersoneel heeft ter plaatse eerste hulp verleend en de betrokkenen de nodige zorg geboden. Echter, tijdens de routinecontrole voerde de politie een drugstest uit bij de bestuurder van de achterste auto, die verantwoordelijk werd geacht voor het aanrijden van de voorliggende voertuigen. De testresultaten waren positief voor cannabis, wat betekende dat de bestuurder onder invloed van de drug reed ten tijde van het ongeval.

De bestuurder, een man afkomstig uit Den Bosch, werd onmiddellijk aangehouden door de politie en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Op het politiebureau wachtte een GGD-arts om bloed af te nemen van de verdachte, teneinde een nauwkeuriger beeld te krijgen van de hoeveelheid cannabis in zijn bloed en de mate van zijn intoxicatie. Dit bloedonderzoek is cruciaal voor het verdere strafrechtelijk onderzoek.

De Belversedijk was in de richting van Boxtel enige tijd afgesloten voor verkeer, zodat bergingswerkzaamheden veilig konden worden uitgevoerd. Een gespecialiseerd bergingsbedrijf werd ingeschakeld om drie van de vier beschadigde auto's te takelen en af te voeren. De verkeershinder zorgde voor vertragingen voor weggebruikers in de omgeving. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval en roept getuigen op die mogelijk relevante informatie hebben, zich te melden.

De foto's van de situatie ter plaatse, gemaakt door Bart Meesters van Persbureau Heitink, geven een beeld van de schade en de chaos die het ongeval veroorzaakte. De politie benadrukt nogmaals het belang van veilig rijden en het vermijden van rijden onder invloed van alcohol of drugs





