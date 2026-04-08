Ketaminekoningin veroordeeld tot 15 jaar cel voor drugshandel aan Matthew Perry

Jasveen Sangha, bekend als de 'ketaminekoningin', is veroordeeld voor het leveren van ketamine aan Matthew Perry, wat leidde tot zijn overlijden. De veroordeling markeert een belangrijke stap in de juridische nasleep rond de dood van de acteur.

De vrouw die in de media bekend staat als de 'ketaminekoningin' is veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf wegens haar rol bij het leveren van drugs aan acteur Matthew Perry . Dit is woensdag bekendgemaakt door de rechtbank. De veroordeelde, Jasveen Sangha , bekende in augustus schuldig te zijn aan het verschaffen van ketamine aan Perry. Hierdoor werd een slepende rechtszaak afgebroken. In ruil voor haar bekentenis zagen aanklagers af van het eisen van de maximale straf van 65 jaar cel.

Volgens de aanklagers verkocht Sangha vier dagen voor Perry's overlijden nog 25 flesjes ketamine aan de acteur voor 6.000 dollar, wat omgerekend ongeveer 5.125 euro is. Perry, wereldwijd bekend door zijn rol als Chandler Bing in de immens populaire sitcom, werd op 28 oktober 2023 dood aangetroffen in de jacuzzi van zijn woning. De lijkschouwer concludeerde dat ketamine de primaire doodsoorzaak was. Na zijn overlijden kwam Sangha al snel in beeld bij de autoriteiten. In augustus vorig jaar werd ze gearresteerd, en er werd bewijsmateriaal gevonden dat haar belastte. Onderzoekers stuitten op bewijzen in communicatie die plaatsvond na Perry's overlijden. Zo zou Sangha direct na het nieuws contact hebben gezocht met Erik Fleming, een medeverdachte die fungeerde als tussenpersoon. In een spraakbericht op de berichtenapp Signal vroeg ze zich openlijk af hoe ze hun namen konden zuiveren van de aantijgingen. De zaak kreeg wereldwijd enorm veel aandacht, mede door de betrokkenheid van de geliefde acteur en de manier waarop ketamine buiten de medische context werd verhandeld en misbruikt. Met de veroordeling van Sangha komt er voorlopig een belangrijk hoofdstuk in het onderzoek tot een einde, hoewel er nog procedures lopen tegen andere betrokkenen. De aandacht voor de zaak en de details rondom het overlijden van Perry hebben een intens debat op gang gebracht over het misbruik van voorgeschreven medicatie, de rol van illegale handel in drugs, en de verantwoordelijkheid van personen die betrokken zijn bij het verstrekken van illegale stoffen. De impact van Perry's dood en de daaropvolgende juridische procedures tonen de schaduwzijden van beroemdheid en de risico's die gepaard gaan met drugsmisbruik. Het onderzoek bracht ook de complexiteit van de supply chain van illegale drugs aan het licht, en de manier waarop personen opereren om deze drugs in handen van kwetsbare individuen te krijgen. De veroordeling van Sangha dient als een waarschuwing en benadrukt de serieuze consequenties van het betrokken zijn bij illegale drugshandel. De zaak roept vragen op over de controle op de toegang tot verdovende middelen, en de noodzaak om strengere maatregelen te nemen om te voorkomen dat dergelijke situaties in de toekomst opnieuw plaatsvinden. De rechtszaak heeft de complexiteit van drugsmisbruik in de entertainmentindustrie aan het licht gebracht, en de potentiële risico's die verbonden zijn aan het gebruik van illegale drugs. De details van de zaak, met name de wijze waarop ketamine werd verkregen en gebruikt, hebben de aandacht gevestigd op de noodzaak van een betere regulering en bewustwording met betrekking tot de gevaren van recreatief druggebruik. De veroordeling benadrukt het belang van een doeltreffende handhaving van de wet, en de noodzaak om alle betrokkenen ter verantwoording te roepen





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Matthew Perry Jasveen Sangha Ketamine Drugshandel Veroordeling Chandler Bing Drugs Rechtzaak

United States Latest News, United States Headlines

