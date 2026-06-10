Kerncentrales in Overijssel: verkenning wijst locaties aan langs IJssel en industrieterreinen

Uit een provinciale verkenning blijkt dat grote kernreactoren alleen langs de IJssel passen, terwijl kleinere SMR's op veel meer plekken in Overijssel mogelijk zijn. Besluitvorming volgt de komende jaren.

De provincie Overijssel heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor kernenergie binnen haar grenzen. De conclusie is dat bouw van kerncentrales in theorie mogelijk is, maar dat de grootte van de reactor sterk bepaalt waar dat kan.

Voor grote modulaire reactoren, die 100 tot 500 megawatt opwekken, zijn alleen locaties langs de IJssel geschikt vanwege de noodzaak van voldoende koelwater. Het gaat om vier gebieden: tussen Genemuiden en Kampen, Kampen en Zwolle, Zwolle en Wijhe, en Wijhe en Deventer. Twee van deze locaties liggen buitendijks, wat een verhoogd overstromingsrisico met zich meebrengt, en een deel van de uiterwaarden valt onder natuurbescherming.

Voor kleinere reactoren, de zogenaamde SMR's (Small Modular Reactors) met een vermogen van 5 tot 100 megawatt, zijn er aanzienlijk meer mogelijkheden. Deze kunnen worden geplaatst op industrieterreinen verspreid over de hele provincie, met name op plekken waar veel energie wordt verbruikt en weinig mensen wonen. Het onderzoek identificeert zeven topclusters: in Zwolle (twee locaties), Kampen, Genemuiden, Hengelo/Enschede, Almelo en Goor.

Provinciebestuurder Gert Harm ten Bolscher benadrukt dat het onderzoek louter een verkenning is om te bepalen waar ruimte zou kunnen zijn. Definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt, en hij begrijpt dat inwoners kunnen schrikken als hun woonplaats op de kaart verschijnt. Tegelijkertijd ziet hij een groeiende behoefte aan kleine kernreactoren, vooral van bedrijven in logistiek en transport die hun dienstverlening CO2-neutraal willen maken. De belangstelling neemt toe, terwijl er tot voor kort nauwelijks over werd gesproken.

De provincie wil niet afhankelijk zijn van het buitenland en streeft naar CO2-neutrale energieopwekking in 2050. Kernenergie wordt daarbij niet uitgesloten, maar de discussie over de wenselijkheid ervan moet nog worden gevoerd. Het onderzoek maakt onderscheid tussen grote en kleine SMR's. Wereldwijd zijn er slechts twee kleine modulaire reactoren operationeel, in China en Rusland, maar in verschillende landen zijn er in aanbouw.

Voorstanders prijzen de stabiele energieproductie in vergelijking met wind en zon, terwijl tegenstanders wijzen op de onbewezen techniek, hoge kosten en het probleem van radioactief afval. De politiek in Overijssel zal zich op basis van deze verkenning verder buigen over kernenergie. Voor het einde van dit jaar wil Ten Bolscher een besluit of het pad verder wordt bewandeld. Daarnaast wordt onderzocht of en waar er ruimte is op het stroomnet en wat het draagvlak is bij gemeenten, ondernemers en bewoners.

In 2028 wil de provincie definitief beslissen of SMR's welkom zijn. Zelfs als dat het geval is, zal het nog jaren duren voordat er daadwerkelijk een reactor staat. Het locatieonderzoek, vergunningstraject en bouw nemen naar verwachting minstens acht jaar, dus een realistische ingebruikname ligt rond 2040. De provincie wil zorgvuldig te werk gaan en alle aspecten wegen, van veiligheid tot ruimtelijke inpassing en maatschappelijk draagvlak





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Kernenergie Overijssel SMR Locatieonderzoek Energietransitie

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