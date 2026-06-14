Kermis in Heerhugowaard uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied na onrust

De kermis op het Raadhuisplein in Heerhugowaard is dit weekend opnieuw onrustig. Na overlast en vechtpartijen heeft burgemeester Maarten Poorter het terrein uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. De politie kan preventief fouilleren. Twee jaar geleden leidde de kermis ook al tot rellen.

Op de kermis op het Raadhuisplein in Heerhugowaard is dit weekend opnieuw onrust ontstaan. Groepen jongeren zorgden vrijdagavond al voor overlast. Nadat vervolgens op sociale media oproepen tot rellen werden gedaan en er aanwijzingen waren dat mensen met verboden wapens op zak zouden lopen, besloot burgemeester Maarten Poorter gisteravond dat het terrein per direct een veiligheidsrisicogebied moest worden.

Al bij de eerste avond was er een grimmige sfeer op de kermis op het Raadhuisplein en gisteravond raakte iemand gewond bij een vechtpartij. Nadat er ook signalen waren dat er meer rellen konden komen, greep burgemeester Poorter in. Het kermisterrein was van gisteravond 22.00 uur tot 4.00 uur afgelopen nacht een veiligheidsrisicogebied. Door deze maatregel te nemen, mag de politie onder andere preventief fouilleren.

De gemeente sluit niet uit dat de maatregel verder wordt verlengd. Twee jaar geleden liep de kermis volledig uit de hand met een vechtpartij en vernielingen. Jongeren staken zwaar vuurwerk af en agenten werden bekogeld met glas en stenen. Na die incidenten werden extra beveiligingsmaatregelen genomen, zoals extra beveiligers en camera s.

Of die maatregelen dit jaar ook zijn genomen, is niet bekend. Wel staan er hekken om het terrein. De burgemeester benadrukte dat de veiligheid van bezoekers en omwonenden voorop staat en dat alle mogelijke middelen worden ingezet om escalatie te voorkomen. De politie heeft in de nacht diverse personen gecontroleerd en enkele aanhoudingen verricht.

Het Openbaar Ministerie is ingeschakeld voor verdere vervolging. Buurtbewoners uiten hun bezorgdheid over de herhaalde overlast en vragen om structurele oplossingen, zoals meer toezicht en preventieve gesprekken met jongeren. De discussie over de toekomst van de kermis op deze locatie laait weer op, maar vooralsnog blijft het evenement doorgaan. De gemeente roept getuigen op om zich te melden en benadrukt dat geweld niet wordt getolereerd





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Kermis Heerhugowaard Veiligheidsrisicogebied Rellen Overlast

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