Kerkklokken luiden in Zeeland voor asielkinderen

Kerkklokken in Zeeland en door heel Nederland hebben geluid om aandacht te vragen voor de situatie van 420 asielkinderen die dreigen uitgezet te worden. De actie richt zich op kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. De familie Babayants, die al meer dan vijfhonderd dagen in een kerk in Kampen verblijft, staat symbool voor deze groep.

Door heel Zeeland hebben kerkklokken vijf minuten lang geluid, een krachtig signaal om de aandacht te vestigen op de precaire situatie van asielkinderen in Nederland.

De actie, die in bijna achthonderd kerken door het hele land plaatsvond, richt zich specifiek op de 420 kinderen die al meer dan vijf jaar in Nederland verblijven, maar nu het risico lopen uit te worden gezet. De symbolische tijd van 16:20 uur, gekozen vanwege het aantal bedreigde kinderen, onderstreept de urgentie van de situatie. In Hoek, waar Tamar Hoebé een kaarsje aanstak als teken van solidariteit, was zij een belangrijke drijvende kracht achter het luiden van de kerkklokken.

De Oezbeekse familie Babayants staat centraal in deze actie, als representatie van alle kinderen die in onzekerheid leven. Al twaalf jaar proberen zij in Nederland een veilig bestaan op te bouwen, maar hun asielaanvragen werden steeds afgewezen. Op het moment dat ze gedwongen werden hun bezittingen te pakken voor een terugkeer naar Oezbekistan, greep de gemeenschap van Kerk Open Hof in.

Sindsdien wonen ze al meer dan vijfhonderd dagen in een kerk in Kampen, beschermd door de unieke regel dat de autoriteiten tijdens een kerkdienst de kerk niet mogen betreden. Deze continue kerkdienst, bemand door vrijwilligers uit het hele land, biedt de familie een tijdelijke veilige haven. Tamar Hoebé reist maandelijks naar Kampen om vrijwilligerswerk te doen en de kerkdienst te ondersteunen, en beschrijft de situatie als onmenselijk.

Ze ziet de impact van de onzekerheid op Karine, de moeder, maar bewondert tegelijkertijd haar veerkracht. Zelf draagt ze een armbandje met het woord 'geduld', gemaakt door Karine als dankbetuiging aan de vrijwilligers. Zelfs het jongste kind van de familie vindt een beetje normaliteit in de kerk, lerend fietsen in de hallen en spelend in een prinsessenjurk. De actie beperkte zich niet tot Hoek en Kampen.

Ook in andere Zeelandse plaatsen, zoals Aagtekerke, Brouwershaven, Burgh-Haamstede, Domburg, Dreischor, Heinkenszand, Noordgouwe en Oost-Souburg, werden de kerkklokken geluid. Predikant Chris Kors van de Nieuwe Kerk in Middelburg, die zelf meerdere keren naar Kampen is gereisd als vrijwilliger, benadrukt het belang van aandacht voor deze kinderen. Hij wijst erop dat hun stem vaak niet gehoord wordt in het publieke en politieke debat en dat ze dagelijks leven met angst.

Zelfs dominee Saskia Ketelaar, momenteel op vakantie in Schotland, liet de klokken luiden op het eiland Iona, in een klooster, om haar solidariteit te tonen. De actie is een krachtige oproep aan de overheid om de situatie van deze kinderen te heroverwegen en een humane oplossing te vinden. Het luiden van de kerkklokken is een symbool van hoop en mededogen, een herinnering aan de menselijkheid die in het geding is





