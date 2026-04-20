Kenneth Perez spreekt waardering uit voor Danny Makkelie na sterke optredens

Kenneth Perez complimenteert scheidsrechter Danny Makkelie om zijn prestaties in topwedstrijden. Ondanks incidentele fouten in de competitie, bewijst Makkelie zijn waarde op de grote momenten, wat hem de enige Nederlandse arbiter op het WK 2026 maakt.

De gerenommeerde voetbalanalist Kenneth Perez heeft zich in lovende bewoordingen uitgelaten over de prestaties van scheidsrechter Danny Makkelie . Ondanks het feit dat Makkelie in de reguliere competitie gedurende het huidige voetbalseizoen meermaals onder vuur heeft gelegen vanwege opvallende fouten, is Perez van mening dat de arbiter op de belangrijke momenten steevast zijn niveau haalt.

Tijdens de recente bekerfinale, waarin de spanning vaak om te snijden is, wist de scheidsrechter de wedstrijd op een beheerste en kundige wijze in goede banen te leiden. Perez benadrukt dat deze kwaliteit hem onderscheidt van veel andere arbiters in de Nederlandse competitie. Volgens de oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente heeft Makkelie in zowel de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax als in de bekerfinale bewezen dat hij uit het juiste hout is gesneden wanneer de druk op zijn schouders het grootst is. Hij concludeert dat de arbiter in deze topwedstrijden een indrukwekkende prestatie neerzet, wat het vertrouwen in zijn vakmanschap op cruciale momenten alleen maar versterkt. Ook journalist Willem Vissers sloot zich bij dit standpunt aan tijdens een nabeschouwing aan tafel. Met een knipoog stelde hij vast dat Makkelie momenteel in zijn ultieme WK-vorm begint te geraken. Deze observatie is extra relevant omdat Makkelie de enige Nederlandse scheidsrechter is die door de wereldvoetbalbond FIFA is geselecteerd om het aankomende wereldkampioenschap voetbal in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te leiden. Terwijl zijn collega-scheidsrechters Rob Dieperink en Dennis Higler eveneens naar het eindtoernooi afreizen, zullen zij daar primair fungeren als VAR-assistenten, waardoor de verantwoordelijkheid op het veld bij Makkelie komt te liggen. De bekerfinale tussen NEC en AZ markeerde voor Makkelie alweer zijn vierde bekerfinale in zijn carrière, wat getuigt van de enorme status en het aanzien dat hij geniet binnen de KNVB en de internationale voetbalgemeenschap. De discussie over de prestaties van scheidsrechters zorgt in de voetbalwereld steevast voor felle debatten. Fans en critici reageren vaak emotioneel op arbitrale beslissingen, waarbij de rol van de videoscheidsrechter (VAR) vaak onderwerp is van discussie. Sommige volgers uiten hun frustraties over keuzes op het veld, terwijl anderen juist de humor inzien van de ludieke acties die rondom deze wedstrijden plaatsvinden. Het publieke debat wordt echter vaak gekenmerkt door een zekere subjectiviteit, waarbij de perceptie van objectiviteit afhangt van de clubvoorkeur van de supporter. Ondanks deze kritische geluiden en de soms verhitte sfeer op social media platformen, blijft het feit staan dat Makkelie internationaal wordt erkend als een arbiter van wereldklasse. Voor de Nederlandse voetbalsport is zijn aanwezigheid op het WK in 2026 een belangrijk uithangbord. De voetbalkritiek, of deze nu gericht is op trainers, spelers of scheidsrechters, blijft echter een integraal onderdeel van de sportieve beleving in Nederland, waarbij iedereen zijn eigen visie op het verloop van een competitie en het gedrag van officials verdedigt





