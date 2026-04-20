Kenneth Perez looft herstelvermogen van Danny Makkelie

Kenneth Perez spreekt lovend over de prestaties van scheidsrechter Danny Makkelie in topwedstrijden, ondanks eerdere blunders dit seizoen. Makkelie bereidt zich voor op het WK 2026.

Kenneth Perez heeft zich onlangs zeer lovend uitgelaten over de prestaties van scheidsrechter Danny Makkelie . In een uitgebreide analyse in een voetbalprogramma besprak de Deense oud-voetballer hoe de arbiter zich in de belangrijkste duels van het seizoen staande houdt. Volgens Perez is het opvallend dat Makkelie, ondanks een reeks van persoonlijke fouten gedurende de reguliere competitie, telkens weer in staat is om zijn niveau omhoog te tillen wanneer de druk op het hoogste punt ligt.

Hij benadrukte dat Makkelie tijdens de meest recente bekerfinale en de zogenoemde Klassieker tussen Ajax en Feyenoord een zeer betrouwbare en solide indruk achterliet, wat hem in de ogen van de analist tot een van de betere keuzes voor dergelijke beladen affiches maakt. Naast de lof van Perez kwam ook Willem Vissers aan het woord, die op een luchtige toon reageerde op de opmerkingen. Vissers suggereerde met een knipoog dat de arbiter momenteel in de juiste vorm groeit om straks op het wereldtoneel te schitteren. Het is inmiddels officieel bevestigd dat Danny Makkelie de enige Nederlandse scheidsrechter zal zijn die komende zomer naar het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico afreist om daar wedstrijden te leiden. Hoewel ook Rob Dieperink en Dennis Higler zijn geselecteerd door de FIFA, zullen zij voornamelijk opereren vanuit de VAR-bus. De bekerfinale tussen NEC en AZ markeerde voor Makkelie alweer zijn vierde finale, een mijlpaal die aantoont dat hij binnen de KNVB nog altijd als de absolute top van het Nederlandse scheidsrechterskorps wordt beschouwd, ongeacht de kritiek die hij soms krijgt op zijn besluitvorming in minder grote duels. De discussie rondom de rol van de VAR en de beslissingen op het veld zorgt echter, zoals gebruikelijk in de voetballerij, voor de nodige verdeeldheid onder de achterban. Waar de ene supporter geniet van de tactische beslissingen van een scheidsrechter, ziet de andere fan vaak een partijdige benadering. Op diverse sociale media en voetbalplatforms wordt er fel gedebatteerd over hoe bepaalde clubs worden bejegend door de media en hoe arbitrale beslissingen worden geïnterpreteerd. Het is een publiek geheim dat de voetbalsport leeft bij de gratie van deze emoties en discussies. Of het nu gaat om de keuzes van Makkelie in de bekerfinale of de manier waarop trainers en spelers in de media worden neergezet, de passie onder de fans blijft onverminderd groot. Uiteindelijk blijft het voetbal een sport van meningen, waarbij de scheidsrechter als een van de meest bekritiseerde, maar tegelijkertijd onmisbare figuren op het veld staat





