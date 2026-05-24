Kenneth Perez kritisch over Ajax-spelers en aankoop Jordi Cruijff

Kenneth Perez, een Deense analist, heeft kritiek op de spelers van Ajax en de eerste aankoop van technisch directeur Jordi Cruijff. Perez vindt dat Ajax te veel spelers heeft die 'blij' zijn om voor Ajax te spelen en dat de aankoop van Maarten Paes een matige keuze is. Presentator Milan van Dongen haast Oscar Gloukh aan, die begint in de wedstrijd tegen FC Utrecht op de bank. Perez stelt dat Ajax moet investeren in nieuwe spelers om de concurrentie op te voeren.

Kenneth Perez vindt dat Ajax te veel spelers heeft die 'blij' zijn om voor Ajax te spelen. Daarnaast is de Deense analist vanniet te spreken over de eerste aankoop van technisch directeur Jordi Cruijff , namelijk Maarten Paes .

Presentator Milan van Dongen haast zomeraanwinst Oscar Gloukh aan. De middenvelder begint in de wedstrijd tegen FC Utrecht op de bank.

'Blijft toch pijnlijk', stelt hij op. 'Hij heeft meer gedaan dan Moro. Het is een bijzondere aankoop qua fysiek en niveau', reageert Perez.

'Ze hebben nu al drie of vier transferperiodes achter elkaar onverklaarbare spelers voor heel veel geld gehaald. Dat kan je de kop kosten op de lange termijn. Er moet ook nieuw geld komen om nieuwe spelers te kopen', gaat de Deen verder. Van Dongen vraagt zich af of Cruijff al beoordeeld kan worden?

'Zijn eerste aankoop vind ik een hele slechte, een hele matige: de keeper. Ik hoop niet dat het een voorbode is voor de spelers die moeten komen bij Ajax', aldus Perez.

'Je moet spelers hebben die snappen wat het is om bij de grootste en belangrijkste club te spelen. Ze hebben te veel spelers die te blij zijn om bij Ajax te mogen voetballen. Je moet eigenlijk een klein beetje daaromheen spelers hebben die er met tegenzin zitten, maar het doen voor de club', besluit Perez





