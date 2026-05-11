Kenneth Perez en Marciano Vink: FC Twente backs Mats Rots en Quincy Promes eisen aandacht

Dit nieuwsbericht gaat over hoe Kenneth Perez en Marciano Vink reageren na de wedstrijd van FC Twente. De backs van dat team spraken Tennis Time over hun prestaties en ontwikkelpunten.

Kenneth Perez en Marciano Vink genoten afgelopen zondag enorm van FC Twente. De backs in het oog vielen, met name Mats Rots in positieve opstelling.

Vink startte zijn analyse over Rots: "Samen met Van Rooij zijn het echt twee backs waar je de hele wedstrijd naar kunt kijken. Er gebeurt steeds zo veel. Hij stopt ook niet, hij is gewoon altijd onderweg.

". Perez voegde daar zijn complimenten aan toe: "Zeker, hij is echt goud waard voor FC Twente. Rots was meerdere keren zeer bedrijvig en had een belangrijk aandeel bij de 4-0, die op naam kwam van zijn oudere broer Daan.

". Toch ziet Vink een verbeterpunt: "Het verdedigende aspect en de onoplettendheid op de eigen helft moeten echt beter, wil hij die stap kunnen maken.

". Perez trekt eveneens de vergelijking met andere vleugelverdedigers, zoals Anass Salah-Eddine en Devyne Rensch, die een stap naar Italië maakten, omdat ze in Nederland misschien niet aan de goede verwachtingen liepen. Daarentegen vindt Vink dat Rots minimaal nog een jaar bij Twente moet blijven. Perez ziet Spanje niet als de ideale volgende stap, maar denkt dat een transfer naar Spanje beter naar hem zou passen.

Rots zou zo goed passen in Spanje en is voor hem een honderd procent investering. Voor Ruud Nijstad zijn complimenten komen ook Perez ten goede: een transfer lijkt voor hem eveneens onontkoombaar. Voor hem én Nijstad zou de transfer naar FC Twente onontkoombaar zijn. Zie ook Marciano Vink bespreekt FC Twente backs Mats Rots en Quincy Promes in dit segment





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kenneth Perez Marciano Vink Fc Twente Matthias Rots Quincy Promes Tollehoek Andere Vleugelverdedigers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ajax-spel door Marciano Vink kàn niet, althans volgens hem. Ook Kenneth Perez heeft ruimer perspectiefAjax-sporter Marciano Vink is niet tevreden over het spel van zijn club bij standaardsituaties. Volgens hem moet de 'set-piece'-trainer van Ajax ergens anders aan de slag. Vandaar ook dat hij het voorbeeld afneemt van Youri Baas, die vorig seizoen zei dat standaardsituaties bij Ajax geen thema was. Ajax-speler Kenneth Perez reageert verder, waarbij hij de discussie breder trekt. Volgens hem is het belangrijk een sterke tegenstander tegen te houden, ook in cruciale momenten, omdat het nooit zo gemakkelijk is geweest om met ruime voorsprong op te gaan.

Read more »

Marciano Vink en Kenneth Perez beoordelen de prestaties van FC Twente en zijn koploperAnalisten Marciano Vink en Kenneth Perez delen hun mening over de uitslag en de prestaties van FC Twente en zijn koploper Sparta Rotterdam in de Eredivisie.

Read more »

Perez stoort zich aan 'trend' in het voetbal: 'Gedragen zich als volslagen gekken'Kenneth Perez en Marciano Vink hebben hun licht laten schijnen op de degradatie van NAC Breda uit de Eredivisie. Perez is niet te spreken over het voetballende aspect bij de Bredanaars, terwijl hij ook kritisch is op het gedrag van de technische staf. Vink vindt op zijn beurt het transferbeleid van NAC niet verstandig.

Read more »

Kenneth Perez: Dennis te Kloese moet vertrekken bij Feyenoord, maar dubbelrol was een verkeerde keuzeDe directeur van Feyenoord, Dennis te Kloese, heeft zondag afscheid genomen in De Kuip. Kenneth Perez vindt dat hij moet vertrekken, maar ziet ook dat het een verkeerde keuze is geweest om een dubbelrol te vertolken. Perez verwijt Te Kloese dat hij verantwoordelijk was voor het transferbeleid, dat minder goed ging. Ook de aankopen van Te Kloese worden door Perez kritisch bekeken.

Read more »