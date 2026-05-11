Kenneth Perez: Dennis te Kloese moet vertrekken bij Feyenoord, maar dubbelrol was een verkeerde keuze

De directeur van Feyenoord, Dennis te Kloese, heeft zondag afscheid genomen in De Kuip. Kenneth Perez vindt dat hij moet vertrekken, maar ziet ook dat het een verkeerde keuze is geweest om een dubbelrol te vertolken. Perez verwijt Te Kloese dat hij verantwoordelijk was voor het transferbeleid, dat minder goed ging. Ook de aankopen van Te Kloese worden door Perez kritisch bekeken.

De directeur was de laatste jaren ook verantwoordelijk voor het transferbeleid en dat ging minder goed. Een geëmotioneerde Te Kloese nam zondag afscheid in De Kuip. Hij kwam dit seizoen hevig onder vuur te liggen bij de achterban door zijn dubbelrol als zowel algemeen als technisch directeur.

"Als je denkt dat die twee petten in deze tijd nog kan... Dat is van de zotte eerlijk gezegd", reageert Perez bij De aankopen van Te Kloese bleken niet al te gelukkig.

"Ze hebben geld over de balk gegooid. Hij heeft spelers gekocht die de trainer eigenlijk niet goed vindt en daar hebben ze ook nog heel veel geld voor betaald. Dat is natuurlijk een krankzinnige manier van zaken doen", aldus de Deense analist.

"Je koopt Borges, maar de trainer vindt het helemaal niks. Elf miljoen weg. Met Casper Tengstedt hetzelfde.





