Kemper geeft niet op: NAC Breda strijdt verder na gelijkspel tegen Fortuna Sittard

Boy Kemper, speler van NAC Breda, blijft strijdlustig ondanks het gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Hij benadrukt het belang van elk punt in de strijd tegen degradatie en kijkt vooruit naar de zware wedstrijden die volgen. Hij analyseert de wedstrijd en bespreekt de mogelijkheden voor de ploeg.

Boy Kemper geeft de moed nog niet op bij NAC Breda, ondanks het teleurstellende gelijkspel tegen Fortuna Sittard . De wedstrijd eindigde in 1-1, een resultaat dat Kemper zelf omschrijft als een belangrijk punt, maar tegelijkertijd als een gemiste kans gezien de dominante rol van NAC, zeker in de eerste helft. De nummer zeventien staat een zwaar programma te wachten in de laatste vier wedstrijden van het seizoen. De ploeg beseft dat elk punt cruciaal is in de strijd tegen degradatie.

Kemper analyseert de wedstrijd nauwkeurig en wijst op de effectiviteit van Fortuna Sittard, dat met slechts één of twee kansen direct toesloeg. \Kemper benadrukt dat NAC Breda de betere partij was, vooral in de eerste helft, maar dat ze de kansen onvoldoende wisten te benutten om afstand te nemen. Hij erkent dat de ploeg na rust iets te veel risico nam in de passing, wat Fortuna de kans gaf om terug in de wedstrijd te komen en te scoren. 'Het is wel een puntje, maar als je het wedstrijdbeeld ziet… We weten dat Fortuna een ploeg is die zich comfortabel voelt als ze terug zakken. We wisten dat we scherp moesten zijn. Zij hebben aan een of twee momenten genoeg.' Kemper baalt dat de Limburgers dan ook meteen effectief waren. 'Ik denk dat ze vandaag een kans en een goal hebben gehad. Dan is het gelijk hangen, dat is super zuur.' De veerkracht die de ploeg toont na een nederlaag wordt door Kemper geprezen, maar hij benadrukt dat het nu tijd is voor overwinningen. 'De veerkracht die we tonen na de nederlaag is toch wel weer het positieve waar we ons aan moeten vasthouden. Alleen het wordt wel weer tijd voor drie punten. Als de rest blijft verliezen en wij elke keer een puntje, dan halen we het nog wel. Het wordt gewoon tijd voor drie punten. We weten dat we een zwaar programma hebben, maar we weten ook dat als we het plan uitvoeren, zoals elke week: dan kunnen we van iedereen winnen. Doen we dat niet, dan kunnen we van iedereen verliezen. Het wordt een interessante periode.' Hij gelooft dat met de juiste focus en uitvoering van het spelplan, NAC van iedereen kan winnen, maar waarschuwt dat het omgekeerde ook geldt. De trainer beschouwt de huidige situatie als een interessante periode, waarin de ploeg zichzelf verder kan ontwikkelen en bewijzen. \Kemper blikt vooruit en beseft dat de komende weken cruciaal zullen zijn. Hij benadrukt de noodzaak om scherp te zijn in elke wedstrijd en om het plan tot in de puntjes uit te voeren. De focus ligt op het behalen van drie punten om de kansen op handhaving in de competitie te vergroten. De sfeer in de kleedkamer is positief, ondanks het moeilijke programma. De spelers zijn vastberaden om de strijd aan te gaan en zich te bewijzen. Kemper is ervan overtuigd dat de ploeg de kwaliteiten heeft om te overleven. Hij spreekt met vertrouwen over de toekomst en de mogelijkheden die er nog zijn. Hij benadrukt het belang van de veerkracht van het team en de wil om te winnen. Het is een periode van hard werken en focus, maar ook van geloof in eigen kunnen. De trainer bekijkt de ontwikkeling van zijn trainerscarrière en vergelijkt de situatie met die van andere oud top voetballers die direct als trainer aan de slag willen gaan. Het is een proces van geleidelijke opbouw, waarbij ervaring en tactisch inzicht essentieel zijn om succesvol te kunnen zijn





