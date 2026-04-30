Kempen Airport waarschuwt Defensie voor brandgevaar door militaire oefeningen

Kempen Airport heeft herhaaldelijk Defensie gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden rond Budel, veroorzaakt door intensieve militaire oefeningen. Een recente brand op het oefenterrein Weerter- en Budelerbergen bedreigde het vliegveld en de kerosine-opslag, wat de zorgen van Kempen Airport verder vergroot.

Kempen Airport heeft Defensie gewaarschuwd voor het toenemende risico op natuurbranden rond Budel, een waarschuwing die aansluit bij eerdere zorgen. De woordvoerder van Kempen Airport uitte zijn verbazing over het vasthouden aan oefeningen in droge gebieden door de commandant der strijdkrachten.

De aanleiding voor de recente waarschuwing was de grote brand op het militaire oefenterrein bij 't Harde in Gelderland. De situatie escaleerde donderdagmiddag op het oefenterrein Weerter- en Budelerbergen, waar een brand uitbrak met onbekende oorzaak. De vlammen vormden een directe bedreiging voor Kempen Airport, wat resulteerde in een langdurige ontruiming.

Volgens de woordvoerder is er de laatste tijd sprake van een toename in frequentie en intensiteit van militaire oefeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van handgranaten, explosieven, vuurpijlen en schietwapens, wat het risico op brand aanzienlijk vergroot. Er wordt gevreesd dat hete hulzen de oorzaak van de brand kunnen zijn, al is dit nog in onderzoek. Kempen Airport heeft al maandenlang zijn zorgen geuit over de combinatie van deze extreme oefeningen met de nabijheid van het vliegveld en het omliggende bedrijventerrein.

Eerdere incidenten, waaronder twee kleine brandjes in de buurt van het vliegveld, onderstrepen de kwetsbaarheid van de situatie. Na de brand bij 't Harde stuurde het vliegveld opnieuw een bezorgde e-mail naar de militaire top in Den Haag, met het verzoek om een gesprek om de risico's te bespreken en te voorkomen dat een soortgelijk incident zich zou voordoen. Deze vrees werd echter snel bewaarheid toen de brand op de Weerter- en Budelerbergen het vliegveld bedreigde, inclusief de kerosine-opslag.

Een aanzienlijk deel van het terrein, waaronder een brede strook langs de start- en landingsbaan, werd verwoest. De brandweer, bestaande uit honderd brandweerlieden uit Nederland en België, en twee Chinooks, werden ingezet om de brand te bestrijden. De potentiële schade was enorm, met twee grote kerosinetanks en vliegtuigen ter waarde van tientallen miljoenen euro's in gevaar. Hoewel de Veiligheidsregio aangaf dat de kerosinetanks veilig waren vanwege hun ondergrondse ligging, was de situatie uiterst kritiek.

De directie van Kempen Airport is gefrustreerd over wat zij beschouwt als een gebrek aan discipline binnen Defensie, gezien de opeenvolging van branden op verschillende militaire terreinen in korte tijd. De reactie van de commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, tijdens een persmoment, werd als onbegrijpelijk ervaren. Eichelsheim benadrukte het belang van blijven oefenen om voorbereid te zijn op crises en het opleiden van personeel, maar ging niet in op de zorgen over de veiligheid en de mogelijke gevolgen voor omstanders.

Kempen Airport vindt dat Defensie verantwoordelijkheid moet nemen en getroffen partijen ruimhartig moet compenseren. De overname van het vliegveld door Defensie is nog niet volledig afgerond, ondanks een intentieovereenkomst die voor eind 2025 voltooid zou moeten zijn. Bovendien heeft Defensie plannen om het militaire terrein uit te breiden met een oefendorp. Eerder deze maand ontstond er al een conflict tussen Kempen Airport en Defensie toen het vliegveld militaire oefeningen met drones stillegde vanwege zorgen over de veiligheid van het luchtruim.

Kempen Airport is verantwoordelijk voor de veiligheid van het luchtruim rond de Weerterheide en wil geen risico's nemen





