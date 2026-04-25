Kees Smit steekt Spaanse media aan: 'Tijd voor onderhandelingen in Barcelona'

AZ-speler Kees Smit hint op openheid voor een transfer naar Spanje tijdens de teamvakantie in Barcelona, wat direct een golf van speculatie teweegbrengt in de Spaanse media. FC Barcelona en Real Madrid worden genoemd als potentiële geïnteresseerde clubs.

Kees Smit , de jonge ster van AZ, zorgt opnieuw voor opschudding in de Spaanse media. Na de doelpuntloze remise tegen Go Ahead Eagles liet hij in een interview doorschemeren open te staan voor onderhandelingen met Spaanse clubs tijdens de teamvakantie in Barcelona .

Zijn opmerkingen, vol humor en zelfrelativering, hebben direct een golf van speculatie teweeggebracht over een mogelijke transfer naar een van de Spaanse topclubs, met name FC Barcelona en Real Madrid. Smit benadrukte dat hij de afgelopen dagen intens heeft genoten van de successen, maar dat de focus nu weer op de komende wedstrijden moet liggen. Echter, hij gaf toe dat hij tijdens het verblijf in Barcelona best tijd zou hebben voor serieuze gesprekken, wat de Spaanse pers onmiddellijk oppikte.

De uitspraken van Smit volgden op een periode van feestvreugde na het winnen van de beker. Hij erkende dat het moeilijk is om direct weer de normale routine op te pakken na zo'n hoogtepunt, maar benadrukte het belang van professionaliteit en focus op de sportieve doelstellingen.

De korte vakantie in Barcelona wordt gezien als een welverdiende beloning voor de prestaties van het team, maar Smit maakte duidelijk dat hij ook tijdens deze ontspanning bereid is om te luisteren naar eventuele aanbiedingen. Zijn openheid en ontspannen houding ten opzichte van een mogelijke transfer hebben de interesse van Spaanse clubs verder aangewakkerd.

Verslaggever Sjors Blaauw voorspelde dat Smits aanwezigheid in Barcelona ongetwijfeld weer voor de headlines zal zorgen in Spanje, en dat lijkt een accurate voorspelling te zijn gezien de reacties in de Spaanse media. De speculaties over een transferstrijd tussen Barcelona en Real Madrid nemen snel toe, en Smit zelf lijkt de aandacht te omarmen. AZ-trainer Pascal Jansen reageerde terughoudend op de uitspraken van zijn pupil.

Hij bevestigde dat Smit inderdaad openstaat voor onderhandelingen, maar benadrukte dat de club hem voorlopig niet van plan is te laten vertrekken. Jansen gaf aan dat Smit een belangrijke speler is voor het team en dat hij hoopt hem nog lang in Alkmaar te kunnen behouden. Naast de interesse in Smit, werd er ook gesproken over de mogelijke interesse van AC Milan in Sven Mijnans, een andere speler van AZ.

Smit gaf aan dat hij het begrijpt dat scouts van buitenlandse clubs interesse hebben in zijn teamgenoot, en hij wenste Mijnans alle succes toe als hij de kans krijgt om naar een mooie club als AC Milan te vertrekken. De situatie rond Kees Smit is complex en dynamisch, en het is nog onduidelijk wat de toekomst zal brengen. De komende dagen en weken zullen ongetwijfeld meer duidelijkheid verschaffen over zijn eventuele transferplannen.

De Spaanse media blijven de ontwikkelingen op de voet volgen, en de fans van zowel Barcelona als Real Madrid hopen dat hun club erin zal slagen om de jonge ster aan te trekken. De combinatie van sportieve prestaties, openheid en humor maakt Kees Smit tot een aantrekkelijke speler voor veel clubs, en zijn toekomst in het voetbal is veelbelovend





