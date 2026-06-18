Keerpunt: hulpchat voor jongeren in criminaliteit otten meer dan 500 gebruikers

De online hulpchat Keerpunt, gericht op jongeren die in de criminaliteit zitten of ernaartoe gaan, werd vorig jaar door meer dan 500 jongeren en hun naasten gebruikt. Het aantal gesprekken over criminele betrokkenheid is meer dan verdubbeld. Ook ouders zoeken steeds vaker hulp bij de dienst, die nu een telefonische ondersteuningspiloot start.

Meer dan vijfhonderd jongeren en hun naasten maakten in het afgelopen jaar gebruik van Keerpunt , een online hulpchat speciaal voor jongeren die in de criminaliteit zitten of daarin terecht dreigen te komen.

Volgens de organisatie tonen de cijfers aan dat de chat steeds beter bereikt wordt door de doelgroep. Het aantal gesprekken over betrokkenheid bij criminaliteit is meer dan verdubbeld: in 2024 waren dat er nog 89, een jaar later steeg dat aantal naar 210. In veel andere gesprekken kwam betrokkenheid bij criminaliteit niet direct aan de orde. Chatters beëindigden soms vroegtijdig het gesprek uit voorzichtigheid of wantrouwen, aldus de organisatie.

Ongeveer een derde van de jongeren die hulp zocht was minderjarig. De hulpchat startte in februari 2024 en wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de chats delen jongeren onder meer hoe zij zich onder druk gezet voelen om drugs te verkopen of te vervoeren. Ook vertellen ze hoe ze worden ingezet als geldpot of dat ze explosieven moeten plaatsen.

Veel jongeren geven aan dat ze geen uitweg meer zien of nergens terecht kunnen met hun verhaal, omdat het strafbaar is. Sjoerd van Bemmel van Keerpunt legt uit: "Voor veel jongeren is Keerpunt de eerste plek waar zij vertellen wat er speelt. Ze schamen zich, wantrouwen instanties of zijn bang voor de gevolgen als anderen erachter komen. Juist doordat Keerpunt anoniem, online en laagdrempelig is, bereiken we jongeren die anders buiten beeld zouden blijven.

" Ook het aantal ouders dat zich zorgen maakt over hun kind neemt toe. Eén op de tien gesprekken was met een ouder die bezorgd was over de situatie van zijn of haar kind. Van Bemmel: "Veel ouders voelen zich machteloos wanneer zij merken dat hun kind mogelijk verstrikt raakt in de criminaliteit. Ze willen helpen, maar weten niet altijd hoe.

" Om ouders beter te ondersteunen lanceert Keerpunt deze zomer een pilot waarbij zij telefonisch ondersteuning kunnen krijgen, onder meer advies en begeleiding. Met deze uitbreiding hoopt de organisatie nog meer families te bereiken en vroegtijdige afbraak van gesprekken te verminderen, zodat jongeren eerder hulp krijgen en minder risico lopen diep in de criminaliteit te raken.





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