Kayne van Oevelen blijft loyaal aan FC Volendam, wijst Ajax opnieuw af

Doelman Kayne van Oevelen, recent uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie, heeft in een interview aangegeven geen plannen te hebben om FC Volendam te verlaten. Hij blikt terug op de interesse van Ajax en benadrukt zijn loyaliteit aan de club die hem een kans gaf tijdens de coronaperiode. Volendam vecht nog steeds voor handhaving in de Eredivisie.

Kayne van Oevelen, de doelman van FC Volendam die recentelijk is uitgeroepen tot Speler van de Maand april in de Eredivisie , heeft in een recent interview duidelijk gemaakt dat hij geen plannen heeft om de club zomaar te verlaten.

De jonge keeper blikt terug op de interesse van Ajax, een aanbieding die hij vorig jaar al afwees, en herhaalt zijn toewijding aan Volendam. Hij toonde zijn trots bij het in ontvangst nemen van zijn bokaal als Speler van de Maand, een erkenning voor zijn uitstekende prestaties. In het interview met een betaalzender benadrukt Van Oevelen dat de reden achter zijn beslissing niet alleen de sportieve aspecten betreft, maar ook een kwestie van loyaliteit en vertrouwen.

Hij legt uit dat Ajax weliswaar een prachtige club is, maar dat het voorgestelde scenario niet aansloot bij zijn persoonlijke verwachtingen en ambities. Bij FC Volendam ervaart hij een groot vertrouwen van de club en de supporters, een gevoel dat hij elders niet zo sterk voelt. Hij benadrukt dat hij niet zomaar bereid is om deze relatie op te geven, en dat hij niet zomaar gratis de deur uit zal gaan.

Van Oevelen wordt gevraagd naar de betekenis van zijn beslissing om niet onder de indruk te zijn van de toenaderingspoging van Ajax, een club met een enorme historie en status in het Nederlandse voetbal. Hij geeft aan dat hij hier zelf geen sluitend antwoord op heeft, maar benadrukt zijn loyaliteit als een belangrijke factor.

Hij beschouwt zichzelf als een loyaal persoon, in het bijzonder naar FC Volendam, die hem in een moeilijke periode, tijdens de coronapandemie, de kans heeft geboden om zijn droom van profvoetbal na te jagen. Deze kans is hij niet van plan om te vergeten of te beschouwen als vanzelfsprekend. Hij voelt een sterke verplichting om de club te belonen voor het gestelde vertrouwen en wil niet zomaar de club in de steek laten.

De beslissing om te blijven is dus niet alleen gebaseerd op zijn eigen ambities, maar ook op de dankbaarheid en loyaliteit die hij voelt ten opzichte van de club die hem een platform heeft geboden. Hij ziet het als zijn verantwoordelijkheid om Volendam te helpen en te ondersteunen, en hij is vastbesloten om dit te doen door zijn prestaties op het veld.

Ondanks de individuele successen van Van Oevelen, bevindt FC Volendam zich nog steeds in een strijd om handhaving in de Eredivisie. De club staat momenteel op de vijftiende plaats, met een klein voordeel op de degradatiezone. Ze hebben één punt meer dan Telstar, dat op de zestiende plaats staat, en zes punten meer dan NAC Breda, dat op de zeventiende plaats staat. De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn voor Volendam om hun positie in de Eredivisie te behouden.

Van Oevelen is zich bewust van de uitdagingen die voor de club liggen en is vastbesloten om zijn steentje bij te dragen aan het behalen van het doel om in de Eredivisie te blijven. Hij ziet zijn beslissing om te blijven als een teken van zijn commitment aan de club en zijn geloof in de mogelijkheden van het team.

De situatie in de Arena bij Ajax, waar al jaren geen landstitels meer zijn binnengehaald, wordt in het interview op humoristische wijze aangestipt, wat de contrasten tussen de clubs benadrukt. Van Oevelen's keuze om te blijven bij Volendam is dus een combinatie van persoonlijke loyaliteit, professionele ambities en de wens om een belangrijke rol te spelen in de strijd om handhaving van de club





