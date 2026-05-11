Katwijkse strandpaviljoens en verenigingen moeten vijf tot negen meter opschuiven richting de zee

Twee strandpaviljoens en twee verenigingen in Katwijk moeten vijf tot negen meter opschuiven richting de zee. Vanwege de verwachte zeespiegelstijging wil het Hoogheemraadschap van Rijnland extra ruimte maken voor groeiende duinen op de plek waar hun panden nu staan.

Het is de bedoeling dat de paviljoens in het voorjaar van 2027 op de nieuwe plek al gaan opbouwen. Het gaat om strandpaviljoen Wantveld en kitesurfvereniging Airtime in het noorden van Katwijk en om strandpaviljoen Willy Zuid en watersportvereniging Skuytevaert in het zuiden. Door op te schuiven maken de paviljoens en verenigingen ruimte voor duinaangroei. Dat is nodig om Katwijk te beschermen tegen mogelijke overstromingen in de toekomst.

De verplichte verplaatsing komt vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat is de organisatie die over het water gaat in de regio en dus ook over de bescherming tegen overstromingen. Volgens het hoogheemraadschap gaat de zeespiegel de komende tijd flink stijgen: eind 2200 ligt het water waarschijnlijk twee meter hoger. Hoewel het jaar 2200 nog ver weg is, wordt voorspeld dat vanaf 2070 de zeespiegel versneld stijgt.

Het hoogheemraadschap wil dat de duinen op dat moment in ieder geval al bestand zijn tegen een flinke zeespiegelverhoging. Daarom moeten de duinen breder worden, oftewel: er moet meer lengte richting de zee worden gemaakt. De paviljoens en verenigingsgebouwen moeten zo’n vijf tot negen meter naar voren schuiven volgens het hoogheemraadschap. Op die manier komt er achter de gebouwen ruimte vrij voor de duinen om te groeien.

Ook de strandafgangen moeten worden verlengd. Het gaat in totaal om drie strandafgangen, waarvan er twee verhard zijn. De derde strandafgang bij Schuytevaert is onverhard, waardoor daar geen werkzaamheden nodig zijn. Verenigingen en horeca langs het centrale gedeelte van de kust, voor de boulevard, hoeven voor nu nog niet te verhuizen.

Volgens de gemeente is de dijk-in-duin-constructie die in de boulevard zit voor nu genoeg. Hoewel het plan vanuit het hoogheemraadschap komt, werkt ook de gemeente hier actief aan mee.

'Vanuit de gemeente onderschrijven we deze plannen', schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief. Het hoogheemraadschap komt de gedupeerden tegemoet, al is het maar voor een deel van het bedrag. Strandpaviljoens kunnen rekenen op een vergoeding van 25 procent, tot maximaal 5.000 euro. Verenigingsgebouwen krijgen 50 procent vergoed, tot 7.500 euro.

De gemeente Katwijk laat nog in het midden of het de gedupeerden extra tegemoet gaat komen. De komende tijd gaat de gemeente in gesprek met de strandpaviljoens en watersportverenigingen die moeten verplaatsen. Zij moeten onder andere een nieuwe vergunning aanvragen. Als alles volgens plan verloopt, moeten de paviljoens in 2027 al op de nieuwe plek gaan opbouwen.

Katwijk is niet de enige gemeente waar extra duinen moeten komen. Van Wassenaar tot aan Bloemendaal moeten daarom gebouwen verplaatsen. De seizoensgebonden gebouwen zijn als eerste aan de beurt, dat zijn de gebouwen die iedere winter van het strand afgaan. Daarna, vanaf 2030, wordt er gekeken naar de paviljoens die het hele jaar op het strand staan





