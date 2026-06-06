Katwijk eist Rijk op tot actie over verkeersknelpunt voor komst Eli Lilly

De gemeenteraad van Katwijk is bereid een positief bindend advies te geven over de komst van farmaceut Eli Lilly, maar stelt harde voorwaarden. Raadsleden eisen dat het Rijk vóór 18 juni duidelijkheid geeft over financiering en aanpak van het verkeersknelpunt bij de Molentuinweg en de N206. Zonder die afspraken loopt het miljardenproject vast.

De gemeenteraad van Katwijk lijkt positief te staan tegenover de komst van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly , die een productielocatie wil bouwen op bedrijventerrein Zijlhoek-De Woerd .

Hoewel vrijwel alle partijen de economische kansen erkennen, staat de raad voor een belangrijke afweging. Voor de raadsvergadering van 18 juni moet er duidelijkheid komen van het Rijk over de aanpak en financiering van het verkeersknelpunt bij de Molentuinweg en de N206. Komt die duidelijkheid er niet, dan dreigt het politieke draagvlak voor het miljardenproject weg te vallen. PvdA-raadslid Matthijs van Tuijl benadrukt dat gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid even zwaar moeten wegen als de economische voordelen.

Hij stelt dat zonder harde afspraken over de verkeerssituatie geen akkoord kan worden bereikt. Ook DURF vindt de verkeersafwikkeling essentieel. Rens van Duijn van die partij wijst erop dat de komst van Eli Lilly grote investeringen van de gemeente vraagt en dat daar ook iets tegenover moet staan.

'Als er geen duidelijkheid is voor 18 juni, is er geen akkoord', aldus Van Duijn. Van Tuijl beaamt dat standpunt en eist dat het Rijk vóór de raadsvergadering over de brug moet komen.

'Anders is deze raad helder, dan gaat het niet gebeuren', voegt hij toe. De zorgen concentreren zich op de kruising van de Molentuinweg met de N206, een langdurig knelpunt. Wethouder Gerard Mostert signaleert dat de druk daar de komende jaren alleen maar zal toenemen. Niet alleen de mogelijke komst van Eli Lilly brengt meer verkeer met zich mee, ook de bouw van duizenden woningen in Valkenhorst, ontwikkelingen in Zijlhoek-De Woerd en mogelijke woningbouwuitbreidingen in de omgeving verhogen de verkeersdrukte.

Mostert erkent dat de huidige situatie niet houdbaar is en dat er grote infrastructurele investeringen nodig zijn die Katwijk niet zelf kan financieren. Daarom ligt de druk bij het Rijk. Mostert bevestigt dat hierover gesprekken zijn gevoerd met het ministerie en dat de gemeente uiterlijk vóór 18 juni duidelijkheid wil hebben. Hij kan niet garanderen dat die duidelijkheid er daadwerkelijk komt.

Ondanks de harde toon tegenover het Rijk spreekt geen enkele partij zich uit tegen de komst van Eli Lilly. Vrijwel alle fracties benadrukken de kansen voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt gewaarschuwd dat de schaal van het project extra voorzichtigheid vereist. Er blijven vragen over veiligheid, geluid, trillingen, milieueffecten en de inpassing van het complex in de omgeving van het Valkenburgse Meer.

Daarom krijgt een onafhankelijke second opinion brede politieke steun. De commissie maakte duidelijk dat er weliswaar een brede bereidheid is om mee te werken aan de komst van de farmaceut, maar dat deze bereidheid niet onvoorwaardelijk is. Waar de discussie eerder draaide om milieu, veiligheid en participatie, verschuift de politieke aandacht nu naar de concrete vraag of het Rijk met geld en concrete oplossingen voor de verkeersproblemen komt.

Op die vraag moet uiterlijk over twee weken een antwoord zijn, anders dreigt een van de grootste investeringen in de geschiedenis van Katwijk vast te lopen op een verkeersknooppunt





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