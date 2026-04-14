Kasper Kurland nieuwe trainer vrouwen PSV, Linda Helbling assistent

Kasper Kurland wordt de nieuwe hoofdtrainer van de vrouwen van PSV, vanaf volgend seizoen. Linda Helbling, huidig trainer van FC Utrecht, wordt zijn assistent. PSV staat momenteel bovenaan in de eredivisie.

Kasper Kurland wordt met ingang van het volgende seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de vrouwen van PSV . De 47-jarige Deen neemt het stokje over van Roeland ten Berge, die na dit seizoen afscheid neemt. Kurland heeft een contract voor twee jaar getekend en komt over van FC Nordsjaelland. Daar was hij eerst enkele jaren hoofdtrainer van het vrouwenteam, waarna hij aan het begin van het huidige seizoen werd benoemd tot technisch directeur. In Eindhoven keert hij nu terug naar het trainingsveld.

Sandra Doreleijers, manager vrouwenvoetbal bij PSV, benadrukt de verwachtingen: Met zijn visie en ervaring is de verwachting dat hij de positieve lijn zal voortzetten en de aanvallende, herkenbare speelstijl verder zal ontwikkelen. Doreleijers vervolgt: Zijn ervaring en manier van werken sluiten naadloos aan bij PSV en het traject dat we jaren geleden zijn gestart.

De komst van Kurland betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de ambities van de club, die de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan de professionalisering van het vrouwenvoetbal. De club is vol vertrouwen in de impact die Kurland zal hebben op zowel de prestaties op het veld als de verdere groei van de teamstructuur en de ontwikkeling van de speelsters. De selectie en de staf zijn enthousiast over de komst van Kurland, die bekend staat om zijn tactische kennis en vermogen om spelers te motiveren.

De club hoopt dat hij zijn expertise zal gebruiken om de prestaties van de dames verder te optimaliseren en de club verder te laten groeien. De overgang van Kurland naar PSV is een belangrijke stap in zijn eigen carrière, en biedt hem de mogelijkheid om zich verder te bewijzen in het Nederlandse vrouwenvoetbal. De samenwerking met Linda Helbling zal ongetwijfeld een belangrijke factor zijn in het succes van het team.

Het aantrekken van Helbling, die momenteel hoofdtrainer is van FC Utrecht, is ook een belangrijke zet. Haar ervaring in de eredivisie, waar ze vorig seizoen met Utrecht als vierde eindigde, is een waardevolle toevoeging aan de technische staf. Helbling heeft ook een contract getekend tot medio 2028 en zal Kurland assisteren. Haar tactische inzichten en ervaring in de competitie zullen van onschatbare waarde zijn voor het team.

De combinatie van Kurlands internationale ervaring en Helblings kennis van de Nederlandse competitie vormt een solide basis voor toekomstig succes. De huidige positie van de vrouwen van PSV in de eredivisie onderstreept het potentieel van het team en de ambitie om te strijden voor de titel. Met 42 punten aan kop, en nog vier wedstrijden te spelen, hebben ze een voorsprong van twee punten op de concurrentie, waaronder FC Twente en Ajax.

De club wil met de nieuwe trainers de positie in de top van het vrouwenvoetbal bevestigen en bouwen aan een succesvolle toekomst. De supporters zijn enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen en kijken vol verwachting uit naar het nieuwe seizoen, waarin de club hoopt de resultaten verder te verbeteren en de strijd aan te gaan voor de kampioenschap.

De club benadrukt het belang van een consistente aanpak en de noodzaak om te investeren in de jeugdopleiding. Dit is cruciaal voor de lange termijn groei en het succes van het vrouwenvoetbal bij PSV. De club gelooft in de kracht van teamwerk en de gezamenlijke inspanning van spelers, staf en supporters.

De focus ligt niet alleen op het winnen van wedstrijden, maar ook op het creëren van een positieve en stimulerende omgeving voor de spelers. De club heeft de ambitie om het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen en een voorbeeld te zijn voor andere clubs in Nederland.





