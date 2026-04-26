Karakteristiek vrijstaand huis uit 1875 te koop in Waalwijk

Charmant vrijstaand huis uit 1875 met 5 slaapkamers, 2 badkamers en een multifunctioneel bijgebouw in Waalwijk. Een unieke woning met een rijke geschiedenis en een warme sfeer.

Een charmant vrijstaand huis, daterend uit 1875, gelegen aan de Loeffstraat in het pittoreske Waalwijk , staat te koop en biedt een unieke kans om te wonen in een woning met een rijke geschiedenis en een warme, uitnodigende sfeer.

Judith en haar man Gerben werden jaren geleden onmiddellijk verliefd op de karakteristieke uitstraling van het pand. De eerste indruk was overweldigend: een gevoel van ‘wauw’ dat hen direct overviel toen ze binnenstapten. Voor Judith was de connectie met het huis meteen sterk, vooral de harmonieuze combinatie van authentieke elementen en moderne gemakken sprak haar enorm aan. Ze beschrijft de knusse sfeer die wordt gecreëerd door de originele balken aan het plafond, een stille getuige van het verleden.

Het huis diende ooit als woning voor de huishoudster van het nabijgelegen nummer vier, een detail dat bijdraagt aan de unieke charme en het verhaal van het pand. Deze historische sfeer is zorgvuldig doorgevoerd in het nieuwere deel van de woning, waardoor een naadloze overgang ontstaat en het huis niet aanvoelt als twee afzonderlijke entiteiten. Alles is met aandacht voor detail op elkaar afgestemd, wat resulteert in een harmonieus en coherent geheel.

Wat bezoekers volgens Judith het meest verrast, is de onverwachte ruimte en de verborgen tuin achter het huis. Typisch voor Brabantse woningen, is de toegang via de achterkant. Zodra mensen door de poort stappen, zijn ze vaak verbaasd over de omvang en de schoonheid van de achtertuin. De verwachtingen die gewekt worden door de bescheiden voorgevel worden ruimschoots overtroffen.

Ook binnenin is het contrast opvallend. Van buitenaf lijkt het een oud pand, maar binnen is het verrassend netjes, strak en instapklaar. De woning biedt een royale woonoppervlakte van 218 vierkante meter, verdeeld over vijf slaapkamers en twee badkamers. Bovendien beschikt het huis over energielabel C, wat aangeeft dat er aandacht is besteed aan energie-efficiëntie.

De tuin is voorzien van een multifunctioneel bijgebouw, dat kan dienen als kantoor, gastenverblijf of zelfs een mantelzorgwoning, waardoor de mogelijkheden voor bewoning en gebruik verder worden uitgebreid. Dit bijgebouw biedt flexibiliteit en kan worden aangepast aan de veranderende behoeften van de bewoners. De woning is dus niet alleen een plek om te wonen, maar ook een plek om te werken, te ontspannen en gasten te verwelkomen.

Judith is ervan overtuigd dat het huis geschikt is voor een breed scala aan bewoners. Het is een ideale woning voor gezinnen met kinderen, die voldoende ruimte hebben om te spelen en te groeien. Ook oudere kinderen kunnen mogelijk zelfstandig wonen in het bijgebouw in de tuin, waardoor er een mogelijkheid ontstaat voor generatiewoning. Maar ook andere woonvormen zijn denkbaar, zoals een kangoeroewoning, waarbij verschillende generaties onder één dak wonen.

Of iemand met een eigen bedrijf die behoefte heeft aan een kantoor aan huis. De indeling van het huis, met onder meer twee woonkamers, biedt voldoende ruimte om je terug te trekken en te ontspannen. Nu de kinderen het huis uitgaan, is de woonbehoefte van Judith en Gerben veranderd. Daarom hebben ze besloten het huis te verkopen via Remco Olden Lommers Makelaars.

De vraagprijs is vastgesteld op 745.000 euro. Ze hopen een kleinere woning te kunnen kopen en misschien zelfs een camper aan te schaffen, zodat ze vaker op reis kunnen gaan. Het afscheid van het huis valt Judith echter niet gemakkelijk. Ze beschrijft de sfeer als bijzonder goed en de ruimte en de knusse hoekjes als uniek.

Overal in het huis zijn fijne plekken te vinden waar je kunt zitten en genieten van de rust en de gezelligheid. Dit huis is meer dan alleen een gebouw; het is een thuis met een verhaal. Dit bijzondere huis wordt aangeboden via Bijzonder Brabants Koophuis, een rubriek die elke zondag een unieke woning uit de provincie Brabant presenteert.

Het gaat hierbij niet alleen om de grootste, kleinste, oudste of duurste woningen, maar vooral om woningen met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting





