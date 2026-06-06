Ajax-watcher Mike Verweij meldt dat de kans op Marc-André ter Stegen bij Ajax volgend seizoen klein is. De Duitse international wordt gezien als een 'onmogelijke missie' vanwege zijn hoge salariseisen.

De kans dat Marc-André ter Stegen bij Ajax zal spelen volgend seizoen is klein. Dat meldt Ajax -watcher Mike Verweij. Hoewel Ajax zeker geïnteresseerd is, wordt zijn komst gezien als een 'onmogelijke missie' door de hoge salariseisen.

Cruijff heeft veel lijntjes uitgelegd, dus hij voorspelde al binnen Ajax dat er dagelijks spelers met Ajax gelinkt gaan worden. Ter Stegen is een serieuze optie, als hij bereid is om heel veel salaris te laten gaan. Vanwege een privésituatie wil hij ook erg graag terug naar Duitsland of daar in de buurt. Dat kan helpen voor Ajax.

De komst van de Duitse international wordt een moeilijk verhaal vanwege zijn grote salaris. Vorig seizoen stond de doelman een halfjaar onder contract bij het Girona van Míchel, maar hij speelde uiteindelijk niet veel vanwege een blessure. Desondanks schat Verweij de salariseisen te hoog voor Ajax in. Hij is gewoon één van de grootverdieners bij FC Barcelona.

Dus het is gewoon een compleet onmogelijke missie. Hij zal echt heel veel water bij de wijn moeten doen als hij écht een serieuze optie wil worden, maar dat is hij op dit moment niet. Hoewel hij de komst van Ter Stegen klein acht, probeert technisch directeur Jordi Cruijff meerdere grote spelers naar Amsterdam te brengen. Cruijff zet gewoon zo hoog mogelijk in en dan kijkt hij wat er goed valt.

Als dat niet lukt, moet je steeds een stukje lager gaan zoeken, maar dat is wel heel goed. Je moet hoog inzetten om te kunnen verrassen. Uiteindelijk zullen we wel zien wie hij naar Ajax weet te halen





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