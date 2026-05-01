Kandidaat-wethouder van Wakker Emmen trekt zich terug na rijden onder invloed

René van der Weide, kandidaat-wethouder voor Wakker Emmen, heeft zijn kandidatuur teruggetrokken nadat hij betrapt werd op rijden onder invloed. Hij veroorzaakte een eenzijdig ongeval en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn handelen. Wakker Emmen zoekt nu een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap.

Een kandidaat-wethouder in Emmen heeft zijn kandidatuur teruggetrokken nadat hij betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol, wat resulteerde in een eenzijdig ongeval. René van der Weide, lid van de lokale partij Wakker Emmen , heeft in een verklaring zijn excuses aangeboden en de volledige verantwoordelijkheid voor zijn gedrag op zich genomen.

'Ik heb een enorme fout gemaakt en besef de ernst van mijn handelen. Dit gedrag is onverantwoordelijk en onvergeeflijk, vooral gezien mijn positie in de gemeentepolitiek', aldus Van der Weide. Hij was tien jaar wethouder en zou na een pauze van twee jaar weer terugkeren in deze functie. Van der Weide begon zijn politieke carrière in 2014 als wethouder voor Wakker Emmen, wat hem destijds de titel van jongste wethouder van Nederland opleverde, volgens RTV Drenthe.

Hij verklaarde dat persoonlijke problemen aan de basis lagen van zijn gedrag en dat hij professionele hulp heeft ingeschakeld om hiermee om te gaan. Wakker Emmen, al jaren de grootste partij in de gemeente Emmen, voert momenteel gesprekken met de PvdA en de VVD voor de vorming van een nieuw college. De partij benadrukt dat het terugtrekken van Van der Weide geen invloed heeft op de lopende coalitieonderhandelingen.

'Wij respecteren dat René openlijk zijn fout erkent en zelf de verantwoordelijkheid neemt. Dit is een moeilijke beslissing, maar we steunen hem in zijn keuze om zich terug te trekken', aldus een woordvoerder van Wakker Emmen. De partij is nu op zoek naar een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap en hoopt snel een geschikte vervanger te vinden. Het incident heeft een golf van reacties veroorzaakt in de gemeenschap, met zowel steun als kritiek.

Sommigen prijzen zijn openheid, terwijl anderen zich afvragen hoe iemand in zijn positie zoiets kan doen. De gemeente Emmen zal de komende weken waarschijnlijk meer duidelijkheid geven over de verdere gang van zaken rondom de wethoudersfunctie en de samenstelling van het nieuwe college. Dit incident werpt vragen op over de druk die lokale politici onder staan en de noodzaak van ondersteuningssystemen voor hen.

Wakker Emmen heeft aangegeven dat ze interne procedures zullen evalueren om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. De partij benadrukt het belang van integriteit en verantwoordelijkheid in de politiek en hoopt dat dit incident een les zal zijn voor anderen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geen zonnepanelen op ongebruikt parkeerterrein Emmen: asfalt moet toch wegHet terrein aan de Schapenveenweg uit Emmen kostte de gemeente alleen maar geld. WMD onderzocht of het asfalt toch van nut kon zijn, maar zag hier toch van af.

Read more »

René van der Gijp over Mika Godts en de toekomst van de Eredivisie: 'Ajax kan flink verdienen'René van der Gijp gelooft dat Ajax een hoog bedrag kan ontvangen voor Mika Godts en spreekt over de noodzaak van een Nederlandse speler die het buitenland in gaat. Hij reageert ook op de juridische kwestie rond NAC en de salariseisen voor niet-EU-spelers.

Read more »

René van der Gijp verdedigt PSV-trip naar Ibiza en kritiseert competitievervalsingRené van der Gijp snapt de kritiek niet op de PSV-selectie die voor de Ajax-uitwedstrijd naar Ibiza ging. Hij vindt dat twee nachten uitgaan geen invloed heeft op de prestaties. Daarnaast kritiseert hij de druk op de rechtspraak in de NAC-kwestie en noemt salariseisen voor niet-EU-spelers een vorm van competitievervalsing.

Read more »

Van der Gijp geniet van rel rond Van Hooijdonk bij NAC BredaRené van der Gijp laat in een podcast doorschemeren dat hij de commotie rond Pierre van Hooijdonk bij NAC Breda amusant vindt, terwijl de club kampt met sportieve en juridische problemen.

Read more »

René van der Gijp ziet PSV-rekenformule bij Liverpool: 'Dan word je kampioen'René van der Gijp weet waarom Arne Slot dit seizoen niet kampioen is geworden van de Premier League. Volgens de oud-voetballer heeft de oefenmeester een plan afgekeken van Hans Kraay Sr., maar liep dat plan in de soep. Al in de tijd van Van der Gijp bij PSV maakte Kraay gebruik van het plan.

Read more »

René van der Weide trekt zich terug als kandidaat-wethouderRené van der Weide stapt terug als kandidaat-wethouder voor Wakker Emmen na een auto-ongeluk waarbij alcohol in het spel was. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid en geeft aan dat dit niet past bij een voorbeeldfunctie. De formatiegesprekken met PvdA en VVD gaan door.

Read more »