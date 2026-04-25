Kan Paul Seixas Tadej Pogacar echt uitdagen in Luik-Bastenaken-Luik?

Analyse van de opkomst van de jonge Franse wielrenner Paul Seixas en zijn kansen om Tadej Pogacar te verslaan in Luik-Bastenaken-Luik, inclusief de politieke inmenging van Emmanuel Macron.

De jonge Franse wielrenner Paul Seixas wekt grote verwachtingen bij zijn indrukwekkende prestaties, met name zijn klimtijden die in de wielerwereld voor ophef zorgen. Volgens analyses van de Franse sportkrant L'Équipe kan Seixas een serieuze uitdager worden voor Tadej Pogacar , de dominante kracht in het wielrennen.

De krant berekende een '25 minuten-waarde' voor Seixas, gebaseerd op zijn prestaties in de Ronde van Baskenland en de Waalse Pijl, die aangeeft dat hij in staat is om gedurende 25 minuten een intensiteit te leveren die hoger is dan Pogacar ooit heeft laten zien. Deze berekening, hoewel niet standaard in de wielerwereld, onderstreept de groeiende bewondering in Frankrijk voor het 19-jarige talent. Seixas zelf blijft bescheiden en benadrukt dat hij zich nog moet bewijzen in de grote wedstrijden.

De komende Luik-Bastenaken-Luik biedt Seixas de kans om zijn potentieel te tonen tegen Pogacar en Remco Evenepoel, die de Waalse Pijl overslaan. Hoewel Seixas indrukwekkende resultaten heeft behaald, is het nog onzeker of hij in staat zal zijn om Pogacar te verslaan in een wedstrijd die langer en zwaarder is dan de Waalse Pijl. De concurrentie is aanzienlijk sterker en Pogacar staat bekend om zijn veelzijdigheid en kracht.

Desondanks zou een overwinning van Seixas een enorme media-aandacht genereren en zijn ontwikkeling een enorme boost geven. De race is live te volgen via de NOS, met een liveblog, app en livestream. Eerder dit jaar kwam Seixas Pogacar al tegen in Strade Bianche, waar hij als tweede eindigde, slechts een minuut achter de Sloveen. De prestaties van Seixas zijn niet onopgemerkt gebleven in het peloton en hij staat in de belangstelling van teams zoals Pogacars UAE-ploeg.

Zijn huidige contract bij Decathlon CMA CGM loopt tot 2027, maar er wordt gespeculeerd dat de Franse president Emmanuel Macron zich persoonlijk bemoeit met de contractverlenging om te voorkomen dat Seixas naar het buitenland vertrekt, vergelijkbaar met zijn eerdere betrokkenheid bij de contractverlenging van Kylian Mbappé. Seixas zelf lijkt rustig en zelfverzekerd om te gaan met de toenemende aandacht en druk.

Hij ambieert om een complete wielrenner te worden, met sterke punten in klimmen, tijdrijden en zelfs afdalingen, en heeft zelfs de ambitie om in de toekomst goed te presteren in wedstrijden zoals Parijs-Roubaix. De verhoudingen tussen Seixas, Pogacar en Evenepoel zullen komend weekend in Luik-Bastenaken-Luik duidelijk worden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jonge Ierse kalfjes nog steeds op de boot naar Nederland, ondanks misstandenDe import van jonge kalfjes van Ierland naar Nederland gaat door, ondanks jarenlange kritiek. Tijdens die reis krijgen de dieren circa 24 uur lang geen drinken.

Read more »

Streuer looft 'superprof' van Feyenoord: 'Een voorbeeld voor alle jonge spelers'Sem Steijn kent, mede door blessures, een moeizaam eerste jaar bij Feyenoord. Jan Streuer, de man die hem naar FC Twente haalde, is er echter zeker van dat de aanvallende middenvelder boven komt drijven in Rotterdam. Dat zegt de technisch directeur van de Tukkers in De Oosttribune .

Read more »

Debbie en Paul sloegen verzoeken voor Daar Gaan Ze Weer lange tijd af: 'Je wil niet dat mensen Debbie en Paul moe worden'Debbie de Jong (65) is samen met haar partner Paul Visser (71) terug op televisie in het nieuwe seizoen van 'Daar Gaan Ze Weer'. Hoewel het stel, dat bekend werd door 'B&B Vol Liefde', al vaker werd gevraagd voor het programma, was het moment toen nog niet rijp. Dat vertellen de twee in gesprek met Veronica Superguide.

Read more »

Jutta Leerdam brengt zachtere kant van Jake Paul naar boven, onthult moederDe moeder van Jake Paul, Pam Stepnick, vertelt in een podcast dat de relatie met Jutta Leerdam haar zoon een meer oprechte en emotionele kant laat zien. Ze spreekt geruchten over monogamie tegen en benadrukt Jake's wens voor een serieuze relatie en gezin.

Read more »

50 meter boven het Albertkanaal wandelen? Het kan vanaf nu in KanneEen historische verbinding tussen Maastricht en Luik is vrijdag hersteld met een wandelhangbrug op 50 meter boven het Albertkanaal.

Read more »

Seixas daagt Pogacar uit in Luik-Bastenaken-LuikFranse wielrenner Paul Seixas laat indrukwekkende prestaties zien en wordt vergeleken met Tadej Pogacar. Kan hij de Sloveense toprenner uitdagen in Luik-Bastenaken-Luik?

Read more »