Kampong wint Euro Hockey League: Sensatie na teleurstellend seizoen

Kampong heeft de Euro Hockey League gewonnen ten koste van Gantoise. De overwinning komt na een teleurstellend seizoen in de hoofdklasse en is een mooi afscheidscadeau voor coach Tim Oudenaller en routinier Sander de Wijn.

De hockeyheren van Kampong hebben een memorabele overwinning behaald door de Euro Hockey League ( EHL ) te winnen, ten koste van de Belgische ploeg Gantoise . Deze overwinning is van enorme waarde, vooral gezien de teleurstellende prestaties van het team in de reguliere hoofdklasse competitie. De wedstrijd, die eindigde in een spannende 3-2 overwinning, toont de veerkracht en het doorzettingsvermogen van de Utrecht se ploeg.

De finale bood een ware rollercoaster aan emoties, met Kampong dat vroeg in de wedstrijd de controle leek te grijpen. Duco Telgenkamp zette de toon met een krachtige push in het eerste kwart, waardoor Kampong al snel op voorsprong kwam. De snelle 2-0 van Finn van Bijnen bevestigde de goede start. De spanning bleef stijgen toen Jip Janssen de score uitbreidde via een benutte strafcorner in de tweede helft, waardoor de stand op 3-0 kwam. In de slotfase kwam Gantoise echter sterk terug. Met een extra veldspeler en zonder keeper zetten de Belgen alles op alles en verkleinden de achterstand tot 3-2, wat de laatste minuten intens spannend maakte. Ondanks de druk hield Kampong stand, vechtend voor elke centimeter, en pakte uiteindelijk de felbegeerde titel.\Deze overwinning is niet alleen een sportieve triomf, maar ook een emotionele. Het is de tweede keer in de clubgeschiedenis dat Kampong de EHL wint, een prestatie die herinneringen oproept aan hun eerdere overwinning in 2016 tegen Amsterdam. De zege komt op een cruciaal moment, vooral voor coach Tim Oudenaller, die aan het einde van het seizoen vertrekt. Na een teleurstellend seizoen in de hoofdklasse, waarin het team achtste eindigde en voor het eerst sinds 2011 de play-offs misliep, was de Europese titel de laatste kans om het seizoen te redden en de fans iets te geven om op terug te kijken. Oudenaller had eerder al aangegeven dat alle focus op de EHL lag, om het seizoen een positieve wending te geven. Zijn missie is nu geslaagd. Een bijzondere rol was weggelegd voor routinier Sander de Wijn (35), die vorige week aankondigde te stoppen met tophockey na 18 jaar bij Kampong. De Wijn beschreef de overwinning als 'waanzinnig' en 'niet in woorden te omschrijven'. Hij noemde het de 'allerlaatste prijs die er echt toe doet' en was trots om deze tien jaar na de vorige overwinning weer te pakken. Coach Oudenaller loofde de prestatie van De Wijn, en noemde het 'de wedstrijd van zijn leven'.\De overwinning van Kampong in de Euro Hockey League markeert een hoogtepunt in een seizoen vol tegenvallers. Het toont de veerkracht van het team en de capaciteit om te presteren onder druk. De combinatie van ervaren spelers zoals De Wijn en de inzet van de hele ploeg was cruciaal voor het behalen van de titel. Het is een mooi afscheidscadeau voor coach Oudenaller en een onvergetelijke herinnering voor de fans. De overwinning zal ongetwijfeld lang herinnerd worden in Utrecht. Naast de prestatie van de heren, was er eerder op de dag ook succes voor de dames van SCHC uit Bilthoven, die ook de Euro Hockey League wonnen, in de finale tegen Den Bosch. Dit benadrukt de dominantie van het Nederlandse hockey in Europa. De overwinning is een beloning voor de harde arbeid en toewijding van de spelers en de coach. De vreugde en euforie na de wedstrijd getuigden van de emotionele waarde van de titel voor zowel de spelers als de staf. De club kan trots zijn op deze prestatie, en het zal ongetwijfeld een bron van inspiratie zijn voor toekomstige seizoenen





