Kampong wint Euro Hockey League, afscheid in stijl voor De Wijn en Oudenaller

Kampong heeft de Euro Hockey League gewonnen door Gantoise te verslaan in een spannende finale. De overwinning komt na een teleurstellend seizoen in de Hoofdklasse, en is een mooie afsluiting voor coach Tim Oudenaller en routinier Sander de Wijn.

De hockeyheren van Kampong hebben een memorabele overwinning behaald door de Euro Hockey League (EHL) te winnen, ten koste van de Belgische ploeg Gantoise . De finale, die met 3-2 gewonnen werd door de Utrecht ers, vormt een welkome opsteker na een teleurstellend seizoen in de Nederlandse Hoofdklasse. Het duel was een ware rollercoaster van emoties, met een vliegende start voor Kampong die de basis legde voor hun succes.

De ploeg toonde veerkracht en vastberadenheid, essentieel om de titel binnen te slepen en de teleurstelling van het competitieverloop te verzachten.\De wedstrijd begon direct veelbelovend voor Kampong. Duco Telgenkamp opende de score in het eerste kwart met een krachtige push, waarmee hij de toon zette voor de rest van de wedstrijd. De voorsprong werd in hetzelfde kwart verder uitgebouwd door een doelpunt van Finn van Bijnen. Na de rust, benutte Jip Janssen een strafcorner en bracht de score op 3-0. De wedstrijd leek daarmee beslist, maar de Belgen gaven zich niet gewonnen. Met een veldspeler meer en zonder keeper in de slotfase, kwamen ze terug tot 3-2, wat de spanning in de laatste minuten tot een hoogtepunt dreef. Kampong, echter, hield stand en veroverde de titel, wat hun tweede EHL-titel in de clubgeschiedenis betekent. De overwinning is des te zoeter voor coach Tim Oudenaller, die aan het einde van het seizoen vertrekt, en voor routinier Sander de Wijn, die na achttien jaar afscheid neemt van het tophockey.\De overwinning van Kampong is meer dan alleen een titel. Het is een bevestiging van de veerkracht en het doorzettingsvermogen van het team, ondanks de tegenvallende prestaties in de Hoofdklasse. Het is een bewijs van de tactische bekwaamheid van coach Oudenaller en een waardig afscheidscadeau voor Sander de Wijn, die zijn lange en succesvolle carrière bekroond ziet worden. De Wijn zelf noemde de overwinning 'waanzinnig' en 'de allerlaatste prijs die er echt toe doet', wat de emotionele waarde van de titel onderstreept. Coach Oudenaller prees de prestatie van De Wijn en noemde zijn spel 'de wedstrijd van zijn leven', een mooie erkenning voor de impact die de routinier heeft gehad op de club. De overwinning van Kampong komt bovendien op een dag dat ook de dames van SCHC uit Bilthoven de Euro Hockey League wisten te winnen, wat een fantastische dag voor het Nederlandse hockey maakt. Deze dubbele triomf laat zien dat het Nederlandse hockey op Europees niveau tot de top behoort en een inspiratie is voor toekomstige generaties





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hockeyers Kampong naar finale EHL na zege in Nederlands onderonsje met AmsterdamDe club uit Utrecht verslaat Amsterdam in een Nederlandse halve finale met 2-3.

Kampong bereikt finale Euro Hockey League, Kemperman stopt na seizoenHockeyclub Kampong uit Utrecht verslaat Amsterdam in de halve finale van de Euro Hockey League met 3-2 en bereikt de finale. Robbert Kemperman kondigt na de nederlaag van Amsterdam zijn afscheid aan. De finale is tegen Gantoise.

Wekdienst 6/4: Paasvuren in noorden en oosten van het land • Finales Euro Hockey LeagueNieuws, weer en verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag.

Yibbi Jansen doet hockeysters Den Bosch pijn in finale Euro Hockey LeagueDe hockeysters van Den Bosch hebben op eigen veld de finale van de Euro Hockey League verloren. In de finale was SCHC (De Stichtsche) uit Bilthoven met 1-0 te sterk voor de titelverdediger.

Kampong redt seizoen met winst in Euro Hockey LeagueKampong heeft de Euro Hockey League gewonnen, waardoor het seizoen alsnog succesvol is. In de finale in Den Bosch werd Gantoise met 3-2 verslagen. De overwinning is extra belangrijk gezien de positie van Kampong in de Hoofdklasse.

Kampong redt seizoen met winst Euro Hockey LeagueKampong uit Utrecht heeft de Euro Hockey League gewonnen door in de finale Gantoise te verslaan met 3-2. De overwinning in Den Bosch komt op een belangrijk moment voor de club, die in de Hoofdklasse op de achtste plaats staat.

