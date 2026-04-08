Kampioenshuldiging PSV: 93 meldingen bij EHBO, evaluatie van vuurwerkverbod

Ondanks een vuurwerk- en fakkelverbod tijdens de kampioenshuldiging van PSV in Eindhoven, meldden zich 93 mensen bij de EHBO. De gemeente evalueert de aanpak en kijkt naar verbeteringen voor toekomstige huldigingen.

Ondanks een stringent vuurwerk- en fakkelverbod tijdens de kampioenshuldiging van PSV in Eindhoven , hebben zich gisteren 93 personen gemeld bij de EHBO -posten. Deze mensen hadden voornamelijk lichte eerstegraads brandwonden, die ter plekke konden worden behandeld. Gelukkig hoefde niemand naar het ziekenhuis. Dit meldt de gemeente Eindhoven via Omroep Brabant. De gemeente had in aanloop naar het kampioensfeest een reeks strenge maatregelen afgekondigd om de veiligheid te waarborgen.

Zo was er een absoluut verbod op het meenemen van vuurwerk en fakkels naar het Stadhuisplein, de locatie waar de huldiging plaatsvond. Zelfs het meenemen van tassen was verboden, een maatregel die voortkwam uit ervaringen van vorig jaar, toen er vuurwerk in tassen werd binnengesmokkeld. Tijdens de huldiging van vorig jaar liepen 62 mensen brandwonden op. De gemeente benadrukt dat het vuurwerkverbod wel degelijk effect heeft gehad. Er is aanzienlijk minder vuurwerk en fakkels gebruikt in vergelijking met eerdere edities van het kampioensfeest. Er is weliswaar geen exact cijfer bekend over de hoeveelheid in beslag genomen vuurwerk, maar er wordt gesproken over 'enkele tientallen kilo's'. De gemeente is momenteel bezig met een evaluatie van de aanpak. Het doel is om te bekijken hoe de veiligheidsmaatregelen dit jaar hebben gewerkt en om eventuele verbeteringen te identificeren voor toekomstige huldigingen. Een woordvoerder van de gemeente gaf aan dat de evaluatie grondig zal zijn, waarbij verschillende aspecten, waaronder de handhaving van het verbod en de communicatie met het publiek, worden geanalyseerd. De bevindingen zullen worden gebruikt om de organisatie van toekomstige evenementen te optimaliseren en de veiligheid verder te vergroten.\Het Stadhuisplein kleurde gisteren, ondanks de strenge verboden, toch weer rood door fakkels, net als vorig jaar. Dit laat zien dat het handhaven van een totaalverbod op dit soort items een uitdaging blijft. De beelden van de rook en het vuur gaven de sfeer die bij een kampioensfeest hoort, maar tegelijkertijd herinnerden ze aan de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van fakkels en vuurwerk. De gemeente is zich bewust van deze paradox en zal proberen om in de toekomst een balans te vinden tussen het creëren van een feestelijke sfeer en het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers. De focus zal liggen op het informeren en sensibiliseren van het publiek, evenals het optimaliseren van de handhavingsmethoden. De burgemeester van Eindhoven, Dijsselbloem, sprak over een 'prachtig feest' dat in de stad is gevierd. Hij benadrukte dat er ruim 70.000 mensen op de been waren en dat de dag over het algemeen goed is verlopen, zonder grote incidenten. De burgemeester toonde zich tevreden over het verloop van de dag en prees de inspanningen van alle betrokken partijen, waaronder de hulpdiensten, de gemeente en de organisatoren van het evenement. De positieve sfeer en de enthousiaste reacties van de fans vormden een belangrijk element van het feest. De combinatie van sportieve prestaties en een feestelijke viering draagt bij aan de gemeenschapszin en het gevoel van trots in de stad Eindhoven.\De EHBO-posten waren druk bezocht, wat aangeeft dat de risico's van vuurwerk en fakkels niet volledig kunnen worden geëlimineerd, zelfs niet met een strikt verbod en intensieve controle. De snelle en efficiënte behandeling van de lichte brandwonden onderstreept het belang van de aanwezigheid van de EHBO-posten en het professionalisme van de hulpverleners. De gemeente werkt continu aan het verbeteren van de infrastructuur en de logistiek van de huldiging, om de veiligheid en het comfort van de bezoekers te optimaliseren. Dit omvat onder andere de optimalisatie van de toegangswegen, het plaatsen van extra sanitaire voorzieningen en het zorgen voor een adequate communicatie. De ervaringen van dit jaar zullen worden gebruikt om de planning en uitvoering van toekomstige evenementen te verbeteren. De gemeente blijft in gesprek met de verschillende betrokken partijen, waaronder de politie, de brandweer en de veiligheidsdiensten, om de veiligheidsmaatregelen te evalueren en waar nodig aan te passen. De focus ligt op het creëren van een veilige en plezierige omgeving voor alle bezoekers, waarbij de balans tussen feestvreugde en veiligheid continu in de gaten wordt gehouden





