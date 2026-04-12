Kampeeractie in Nijeveen vraagt aandacht voor vertraagde woningbouw

Jonge starters in Nijeveen kamperen op de toekomstige bouwkavel om aandacht te vragen voor vertraging in hun collectieve woningbouwproject. De actie, met steun van de gemeente en de buurt, benadrukt de behoefte aan betaalbare woningen.

De zon schijnt, de barbecue sist en de Nijeveen se vlag wappert trots in de wind. Muziek vult de lucht, afkomstig van de speakers die zijn opgesteld rondom een twintigtal tentjes. Dit is geen doorsnee camping, maar het resultaat van een ludieke actie om aandacht te vragen voor een nijpend probleem: de vertraging van woningbouw in Nijeveen .

Jonge starters, vastbesloten om hun droom van een eigen huis in hun geliefde dorp te verwezenlijken, hebben de handen ineengeslagen en een bijzonder initiatief opgezet. Ze kamperen op de bouwkavel waar hun toekomstige woningen zouden moeten verrijzen. Initiatiefnemer Daniël van der Laan legt uit: 'We wilden de aandacht trekken en kozen voor een centrale opstelling van de tenten, voor een zo sterk mogelijk visueel effect.'\Twee jaar geleden bundelden deze jonge Nijeveners de krachten. Individueel was het bouwen van een woning te duur, maar als collectief bleek het haalbaar. Ze kochten samen grond van de gemeente en namen de rol van projectontwikkelaar op zich. 'Door het collectief aan te pakken, konden we de kosten drukken,' verklaart Van der Laan. De bouw zou volgende maand van start gaan, maar onverwachte tegenslagen wierpen roet in het eten. Drie omwonenden maakten bezwaar, en de welstandscommissie kwam met een negatief oordeel. Dit leidde tot aanzienlijke vertraging, met mogelijk desastreuze gevolgen voor de betaalbaarheid van de woningen. 'Het is voor sommigen misschien niet meer te doen,' aldus Van der Laan, die besloot actie te ondernemen. De reacties op de kampeeractie zijn overweldigend positief. Zelfs de bezwaarmakers, die inmiddels hun bezwaren hebben ingetrokken, zijn aanwezig op het terrein. Wethouder Robin van Ulzen (VVD) kwam persoonlijk een kijkje nemen en werd getrakteerd op taart, aangeboden door buurtbewoners. Van Ulzen roemde de actie als 'fantastisch' en benadrukte zijn volledige steun voor het collectieve woningbouwproject: 'Wat mij betreft gaan we hier heel snel aan de slag met bouwen.'\De woorden van de wethouder worden met gejuich ontvangen door Ruben Noort, voorzitter van de startersgroep. Net als de andere jongeren koestert hij de wens om in Nijeveen te blijven wonen. 'Nijeveen is een hechte gemeenschap, iedereen kent elkaar,' zegt Noort. 'De wil om hier te blijven wonen is enorm. Het is extra mooi dat zo'n project hier kan plaatsvinden.' De groep hoopt over ongeveer een jaar hun intrek te kunnen nemen in hun nieuwe woningen. De actie laat zien dat creativiteit en vastberadenheid sterke wapens zijn in de strijd voor een betaalbare en leefbare toekomst. De gemeenschap van Nijeveen staat schouder aan schouder om de droom van deze jonge starters te realiseren. Een droom die, ondanks tegenslagen, vol vertrouwen tegemoet wordt gezien





