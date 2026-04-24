Kamer wil gaswinning versnellen om leveringszekerheid te vergroten

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel om de gaswinning op de Noordzee en uit kleine gasvelden te versnellen, om de leveringszekerheid te vergroten in reactie op stijgende energieprijzen en geopolitieke onzekerheid. Ondanks bezwaren van oppositiepartijen en vragen over veiligheid, wordt de versnelling als noodzakelijk beschouwd.

Een aanzienlijke meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich uitgesproken voor het versnellen van de gaswinning op de Noordzee en uit de kleinere gasvelden in Nederland.

Deze beslissing is ingegeven door de wens om de leveringszekerheid van aardgas te vergroten, een cruciale overweging in de huidige geopolitieke context. De stijgende energieprijzen, mede veroorzaakt door de spanningen in het Midden-Oosten, met name de situatie rond de Straat van Hormuz en de oorlog in Iran, hebben de urgentie van deze maatregel onderstreept.

Het voorstel, afkomstig van de fractievoorzitters Ruben Brekelmans van de VVD en Henri Bontenbal van het CDA, is een direct resultaat van het debat over de maatregelen die het kabinet neemt om de impact van de hoge energieprijzen te verzachten. Hoewel een breed scala aan partijen de noodzaak van een stabiele gasvoorziening erkennen, is er ook aanzienlijke oppositie.

GroenLinks-PvdA, D66, de Partij voor de Dieren, Volt en de SP hebben zich tegen het voorstel uitgesproken, wat de verdeeldheid over de energiepolitiek in Nederland illustreert. De huidige gasproductie uit de kleinere velden in Nederland dekt reeds ongeveer dertig procent van de totale nationale gasvraag. Het kabinet beschouwt deze productie als essentieel, niet alleen voor de Nederlandse, maar ook voor de Europese leveringszekerheid.

Ondanks een significante afname van de gaswinning uit deze velden in de afgelopen jaren, is er een duidelijke wens om deze daling af te vlakken. De instabiele wereldwijde situatie, gekenmerkt door geopolitieke onzekerheid en energiecrisissen, heeft deze wens verder versterkt en heeft geleid tot steun van een meerderheid van de Kamerleden.

Brekelmans benadrukte de potentie van de Noordzee, waar nog naar schatting 100 miljard kubieke meter aardgas kan worden gewonnen, en de mogelijkheden in de kleinere Nederlandse velden, waar nog eens 50 miljard kubieke meter aan reserves aanwezig lijken te zijn. De beslissing om de gaswinning op de Noordzee uit te breiden is eerder genomen, mede als gevolg van de sluiting van het Groningenveld, een maatregel die genomen is om de veiligheid van de inwoners van Groningen te waarborgen.

Sinds de oorlog in Oekraïne is Nederland steeds afhankelijker geworden van geïmporteerd vloeibaar gas (LNG), wat de noodzaak van een diversificatie van de gasvoorziening verder heeft vergroot. Ondanks de controversiële aard van gaswinning, heeft het bedrijf ONE-Dyas recentelijk een tweede put in gebruik genomen nabij Schiermonnikoog, wat aantoont dat de gaswinning ondanks de bezwaren voortgaat. In verschillende provincies in Nederland bevinden zich zeventien gasvelden waar gaswinning is toegestaan.

Het kabinet wijst erop dat het huidige sectorakkoord, waarin de afspraken over gaswinning op land zijn vastgelegd, ruimte biedt om de winning te versnellen. Echter, niet in alle gasvelden wordt daadwerkelijk gewonnen. Het Warffummerveld ligt al meer dan een jaar stil, mede als gevolg van technische problemen. De NAM is momenteel bezig met werkzaamheden om de gaswinning in dit veld weer op te starten.

Een belangrijke vraag die opkomt bij het versnellen van de gaswinning is of dit extra veiligheidsrisico's met zich meebrengt, met name voor de regio Groningen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de toezichthouder op de gasvelden, heeft echter aangegeven dat er geen reden tot zorg is, zolang het versnellen van de winning binnen het bestaande beleid plaatsvindt. SodM zal voorafgaand aan elke versnelling de risico's evalueren en negatief adviseren indien de winning niet veilig kan worden uitgevoerd.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigt deze conclusie en benadrukt dat het uitvoeren van het voorstel geen extra veiligheidsrisico's met zich meebrengt, aangezien gaswinning alleen wordt toegestaan als dit veilig kan





