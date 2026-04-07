Kamer verwerpt 'inclusieve' taalgids OCW: 'Betutteling' en overbodig

Een meerderheid van de Tweede Kamer is kritisch over de 'inclusieve' taalgids van het ministerie van OCW. De gids, bedoeld voor intern gebruik, bevat adviezen voor een meer inclusieve taal maar stuit op kritiek vanwege betutteling en onnodige complexiteit. Staatssecretaris Tielen sluit zich aan bij de kritiek en vindt de gids overbodig.

Een groot deel van de Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW ) opgestelde taalgids met 'inclusieve woordenlijst'. Tijdens een debat werd duidelijk dat zowel het kabinet als een meerderheid van de Kamer de noodzaak van deze gids in twijfel trekken. De gids, bedoeld voor intern gebruik binnen het ministerie, bevat suggesties voor een meer inclusieve taal en heeft als doel gelijkwaardigheid te bevorderen.

Critici stellen echter dat de gids overbodig is en zelfs een vorm van betutteling kan zijn. De gids is gericht op het aanpassen van het taalgebruik in diverse contexten, waaronder het onderwijs en de communicatie van het ministerie, en bevat adviezen die volgens sommigen te ver gaan.\De taalgids bevat een reeks aanbevelingen die tot discussie hebben geleid. Zo wordt gesuggereerd om termen als 'mannen' en 'vrouwen' te vervangen door 'cisgender mannen' en 'cisgender vrouwen'. Ook voor andere woorden zijn alternatieven voorgesteld, zoals 'opvangprobleem' of 'woningnood' in plaats van 'vluchtelingenprobleem'. Verder wordt aangeraden om 'zwart' met een hoofdletter te schrijven in contexten die verwijzen naar culturele identiteit of geschiedenis, zoals 'Zwarte muziek'. De gids stelt ook dat de term 'Gouden Eeuw' de geschiedenis mooier maakt dan zij is, waardoor de voorkeur uitgaat naar '17de eeuw'. Verschillende Kamerleden uitten hun bezwaren tegen specifieke voorbeelden uit de gids, zoals de suggestie om 'Vader- en Moederdag' te vervangen door 'Jij-dag', of de kritiek op de uitdrukking 'Westerse beschaving' vanwege het koloniale verleden. Staatssecretaris Tielen erkende de discussie en liet doorschemeren dat ze zelf in de knel zou kunnen komen door de strikte toepassing van de gids, waarbij ze grappend opmerkte dat ze zichzelf dan niet langer 'powervrouw' zou mogen noemen. De gids heeft 40.000 euro gekost en is al een jaar in gebruik.\Staatssecretaris Tielen gaf aan dat ze de taalgids overbodig acht en benadrukte het vertrouwen in de professionaliteit van OCW-ambtenaren om 'zorgvuldig, gelijkwaardig en begrijpelijk' te communiceren zonder de behoefte aan een dergelijke lijst. Verschillende fracties, waaronder FVD, PVV, JA21, BBB, VVD, SGP, ChristenUnie en het lid Keijzer, uitten hun bezwaren tegen de gids. De oppositiepartijen GL-PvdA en de regeringsfracties D66 en CDA lieten zich niet horen tijdens het debat. De kritiek richtte zich voornamelijk op de vermeende betutteling, de onnodige complexiteit en de focus op taal in plaats van op meer dringende problemen, zoals de achterblijvende leesvaardigheid en het taalbegrip van leerlingen, die volgens Tielen een hogere prioriteit verdienen. De algemene consensus lijkt te zijn dat de gids opnieuw tegen het licht gehouden moet worden en dat de middelen beter besteed kunnen worden aan het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen





Taalgids Inclusiviteit OCW Tweede Kamer Taalgebruik Politiek

