Kaj Gorgels over 'quarter life crisis': 'Ik weet niet meer welke koers ik moet varen'

Kaj Gorgels (35) heeft in de podcast ' Geuze & Gorgels ', die hij samen met Monica Geuze (31) maakt, openhartig gesproken over een turbulente periode in zijn leven. Hij omschrijft deze fase als een soort ' quarter life crisis ', een periode waarin hij zich enigszins verloren voelt en twijfelt over de richting die hij op wil gaan. De presentator, die recentelijk zijn 35e verjaardag vierde, beschrijft deze leeftijd als 'ingewikkeld' en 'stuurloos'.

Hij geeft aan dat hij het gevoel heeft even niet meer te weten welke koers hij moet varen. Dit gevoel van onzekerheid strekt zich uit over verschillende aspecten van zijn leven, van zijn werk tot zijn persoonlijke gevoelens. Kaj geeft aan dat hij zich enerzijds nog jong voelt, maar anderzijds merkt dat bepaalde aspecten van het leven veranderen en niet meer hetzelfde zijn als voorheen. Dit leidt tot twijfels en reflectie over de dingen die hij doet en de dingen die hij echt belangrijk vindt. Hij vraagt zich af of hij bepaalde dingen nog steeds leuk vindt, en het antwoord is vaak genuanceerd: 'Ja, maar ook niet heel erg meer.' Dit gevoel van twijfel is een constante factor in zijn huidige fase van zelfonderzoek.\De onzekerheid die Kaj ervaart, beperkt zich niet tot één aspect van zijn leven. Hij geeft aan dat dit gevoel zich breed uitstrekt over verschillende gebieden. Of het nu gaat om zijn werk, zijn persoonlijke relaties of zijn algemene levensdoelen, de twijfel is aanwezig. Hij benadrukt dat het niet slechts om één specifieke vraag draait, maar om een gevoel dat zich uitstrekt over vrijwel alle vlakken van zijn bestaan. Hoewel hij de situatie zelf niet wil bestempelen als een echte crisis, erkent hij wel dat hij zoekende is naar antwoorden en naar een nieuwe balans. Hij vergelijkt zijn gevoel met het uitdoen van een oude jas, zonder dat er al een nieuwe klaar ligt. Dit symboliseert de overgangsfase waarin hij zich bevindt, waarin oude zekerheden wegvallen en nieuwe nog niet volledig zijn gevormd. Hij benadrukt ook dat hij niet alleen staat in dit gevoel. Vrienden van dezelfde leeftijd zouden vergelijkbare ervaringen delen. Ondanks de drukte van verschillende projecten en bezigheden, beschrijft Kaj zijn leven momenteel als 'vlak' en 'mat'. Dit benadrukt de behoefte aan een hernieuwde focus en de zoektocht naar meer voldoening.\Ondanks de onzekerheden en de twijfels, zijn er ook positieve aspecten in Kajs leven. Hij en zijn partner, Jessie Jazz Vuijk, verwachten hun tweede kind. Dit beschrijft hij als iets 'heel intens en mooi', en ziet het als een mogelijk focuspunt voor de komende tijd. Hij probeert zich vooralsnog neer te leggen bij de huidige fase, met de acceptatie dat hij niet altijd alle antwoorden heeft. 'Ik denk dat ik er doorheen moet en dat ik moet accepteren dat ik niet altijd alles weet,' zegt hij hierover. Er is ook iets moois om naar uit te kijken: de presentator en zijn grote liefde gaan trouwen. Ondanks de turbulentie, is er dus ook reden tot optimisme en vreugde. Kajs openhartigheid over deze periode biedt herkenning voor velen die zich in vergelijkbare fases van hun leven bevinden en toont de complexiteit van het leven op 35-jarige leeftijd. Het is een periode van reflectie, twijfel en het zoeken naar nieuwe wegen, met de hoop op meer helderheid en voldoening in de toekomst





