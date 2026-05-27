Kachelbedrijf 't Stokertje failliet verklaard

Het kachelbedrijf 't Stokertje in Orvelte is failliet verklaard. De voormalige eigenaar Marc Hoogland spreekt over de problemen die ontstonden nadat hij het bedrijf had verkocht.

Kachelbedrijf 't Stokertje in Orvelte is failliet verklaard. Het bedrijf, een bekende onderneming op het gebied van haarden en houtkachels, werd in september 2023 verkocht door oprichter Marc Hoogland .

Volgens Hoogland gingen de nieuwe eigenaren voortvarend van start, maar veranderden zaken al snel. Hoogland zou de zaak geleidelijk overdragen, maar kreeg daarvoor niet de ruimte. Dat stelt hij in een verklaring. In korte tijd werd het management vervangen en ook de inhoudelijke betrokkenheid van Hoogland.

Verder werden projecten afgebouwd die belangrijk waren voor de toekomst van het bedrijf, stelt hij. Vorig jaar groeiden de zorgen bij de voormalig eigenaar, die nog eigenaar van panden is die 't Stokertje nog in gebruik had.

'In de contacten die volgden ging het steeds vaker over uitgestelde rente- en aflossingsverplichtingen en tegenvallende resultaten. Het werd duidelijk dat de omzet sterk was teruggelopen terwijl de kosten juist fors waren gestegen', aldus Hoogland. Het is nu aan de curator om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een doorstart of een overname. De curator was vandaag nog niet bereikbaar voor commentaar





