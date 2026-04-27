Kabinet introduceert strengere regels voor fatbikes: helmplicht en minimumleeftijd

Het kabinet gaat strengere regels voor fatbikes invoeren, waaronder een helmplicht en een minimumleeftijd voor bestuurders. Deze maatregelen worden de komende tijd verder uitgewerkt, maar er zijn twijfels over de haalbaarheid en handhaving ervan. In de uitzending van Goed Ingelichte Kring wordt de discussie over deze regels besproken, samen met andere onderwerpen zoals de populariteit van het koningshuis en het aantal hacks in de afgelopen periode.

Minister Vincent Karremans heeft aangegeven dat de plannen voor de elektrische fietsen met de kenmerkende dikke banden nu definitief worden uitgevoerd. In de uitzending van Goed Ingelichte Kring bespreekt Patrick Lodiers de maatregelen met Lydia van Rooyen, politiek verslaggever van het ANP, en Amerikakenner Diederik Brink. De vraag is of deze regels daadwerkelijk effect zullen hebben en of ze wel te handhaven zijn. Eerder werd gesteld dat specifieke maatregelen voor fatbikes niet haalbaar waren vanwege de bestaande wetgeving.

Lydia van Rooyen, die al drie of vier weken geleden een plan van aanpak zag, merkt op dat de voorganger van Karremans deze plannen al had bedacht. Volgens haar herhaalt Karremans alleen dat hij deze fietsers wil aanpakken, met een helmplicht voor elektrische fietsers tot 18 jaar. Echter, de handhaving van deze regels lijkt een uitdaging.

Van Rooyen wijst erop dat producenten creatieve oplossingen kunnen bedenken om de regels te omzeilen, zoals het smaller maken van banden of het aanpassen van het frame. Ook Diederik Brink maakt zich zorgen over de handhaving. Hij vraagt zich af hoe je kunt controleren of iemand 18 jaar of ouder is, vooral in situaties waar geen identiteitsbewijs wordt getoond.

Van Rooyen deelt deze zorgen en geeft aan dat het lastig is om de leeftijd van iemand te bepalen, zoals ze zelf ervaren heeft tijdens haar studententijd achter de kassa. Brink pleit ervoor dat iedereen een helm zou dragen op een elektrische fiets, maar Van Rooyen betwijfelt of de gemiddelde Nederlander hieraan zou willen voldoen.

In de volledige uitzending van Goed Ingelichte Kring van zaterdag 25 april 2026 wordt ook de toenemende populariteit van het koningshuis besproken met historicus Mike Spaans. Daarnaast gaat het programma in op het grote aantal hacks in de afgelopen periode, met cyberexpert Harm Teunis





