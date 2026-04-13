Kabinet biedt excuses aan afstandsmoeders en -kinderen

Het kabinet gaat formele excuses aanbieden aan afstandsmoeders en hun kinderen voor de praktijken die plaatsvonden in de vorige eeuw. Ruim 13.000 moeders werden destijds gedwongen hun pasgeboren baby af te staan, een traumatische ervaring die vaak leidde tot levenslange schade.

Deze praktijk, die zich vooral afspeelde tussen 1956 en 1984, was een direct gevolg van sociale stigma's, druk van familie en kerkelijke instanties, en de actieve betrokkenheid van organisaties zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vrouwen, vaak ongehuwd en in instellingen zoals Moederheil in Breda en Huize De Bocht in Goirle, werden geconfronteerd met ongekende druk om hun kinderen af te staan, waarbij zelfs methoden werden gebruikt om te voorkomen dat ze hun baby's zagen tijdens de bevalling, zoals het plaatsen van een blinddoek of kussensloop over hun gezicht. De baby's werden vervolgens in tehuizen geplaatst of ter adoptie aangeboden, waardoor een complex web van verdriet, woede en onrecht ontstond. De aankondiging van de excuses volgt op het rapport Schade door Schande van de Commissie onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie 1956-1984 (CBAA), dat in juni 2024 werd gepubliceerd. Dit rapport concludeerde dat de praktijk van afstand en adoptie bij zowel moeders als kinderen tot 'groot verdriet, woede en vaak ook tot levenslange schade' heeft geleid. De reacties op het rapport waren gemengd. Afstandsmoeders en -kinderen toonden zich teleurgesteld, met name omdat het rapport geen expliciete aanbeveling bevatte voor formele excuses van de overheid. Deze teleurstelling was begrijpelijk, gezien de reeds bestaande precedenten in andere landen zoals Australië, België, Ierland en Schotland, waar vergelijkbare excuses al waren aangeboden. Staatssecretaris Claudia van Bruggen heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd dat de excuses er wel degelijk komen. Er zitten echter geen directe financiële consequenties aan vast, wat voor sommigen wellicht een teleurstelling zal zijn. Van Bruggen heeft aangekondigd dat de excuses voor de zomer zullen worden uitgesproken tijdens een bijeenkomst. Dit markeert een belangrijke stap in de erkenning van het leed dat de betrokkenen is aangedaan. Staatssecretaris Van Bruggen benadrukt dat de excuses een 'startpunt voor erkenning van dit leed' vormen. Naast de excuses zal de staatssecretaris de Tweede Kamer voor de zomer nader informeren over maatregelen die kunnen bijdragen aan verdere erkenning en herstel van de getroffenen. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals het bieden van psychologische ondersteuning, het faciliteren van contact tussen moeders en kinderen, of het beschikbaar stellen van historische documenten. De aankondiging van de excuses is een positieve ontwikkeling voor de getroffenen, die al jarenlang vechten voor erkenning en gerechtigheid. De impact van deze onrechtvaardige praktijken is nog steeds voelbaar in de levens van de betrokkenen, en de excuses bieden een kans op heling en verzoening. Er wordt ook verwezen naar een documentaire met persoonlijke getuigenissen van Moederheil in Breda, die te bekijken is op het streamingplatform Brabant+. Deze documentaire draagt bij aan het inzicht in de persoonlijke verhalen en ervaringen van de betrokkenen, en benadrukt de noodzaak van erkenning en herstel





