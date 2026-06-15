Kaapverdië sensationeel met 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje bij WK-debuut

De WK-debutant Kaapverdië trok met een sterke verdediging en een uitstekende 40-jarige doelman een overweldigende 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. De Spanjaarden, Europees kampioen van twee jaar geleden, waren de hele wedstrijd opjagen maar vonden geen weg langs Vozinha.

Kaapverdië heeft voor een enorme stunt gezorgd door met 0-0 gelijk te spelen tegen topfavoriet Spanje . De WK-debutant weerstond knap de alsmaar oplopende druk van de Spanjaarden, die twee jaar geleden nog Europees kampioen werden.

De held van Kaapverdië in Atlanta werd de 40-jarige doelman Vozinha, die onder contract staat bij de Portugese tweededivisionist Grupo Desportiva de Chaves. Bij Spanje begon sterspeler Lamine Yamal op de bank. De aanvaller van FC Barcelona miste het einde van afgelopen seizoen vanwege een hamstringblessure, maar bondscoach Luis de la Fuente liet hem zoals eerder aangekondigd wel invallen. Geen dominantie Kaapverdië had de Spanjaarden lange tijd aardig onder controle.

De WK-debutanten waren zelfs een aantal keer dreigend, maar een schot op doel werd niet gelost. Bij Kaapverdië stonden met Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Dailon Livramento en Sidny Lopes Cabral vier Rotterdammers in de basis. Richting het einde van de eerste helft kreeg Spanje, volgens velen topfavoriet voor de wereldtitel, wel een aantal serieuze mogelijkheden. Ferran Torres schoot van dichtbij op de lat, waarna de 40-jarige doelman Vozinha een kopbal van Mikel Oyarzabal over het doel tikte.

Even later stopte Vozinha een nieuwe inzet van Ferran Torres en in de blessuretijd van de eerste helft maakte hij ook nog een kopbal van Aymeric Laporte onschadelijk. Halverwege stond het nog steeds 0-0. Ook na rust lukte het Spanje niet om het verzet van Kaapverdië, en Vozinha in het bijzonder, te breken. Dus bracht De la Fuente na de tweede drinkpauze Lamine Yamal in het veld.

Maar ook met de ster van Barcelona binnen de lijnen bleef het Kaapverdië van bondscoach Bubista overeind. De ploeg zakte steeds verder in, maar hield knap stand en zorgde daarmee voor de grootste sensatie van dit WK





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