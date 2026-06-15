Kaapverdië houdt Spanje in bedwang: WK-voetbalmontage van een onverwachte stunt

Op de vijfde WK-speeldag maakt Kaapverdië een historische prestatie tegen Spanje. De underdog verdedigt moedig en zorgt voor een 0-0 stand, terwijl Spanje's aanvalsdrang gestuit wordt. Ook nieuws over Nederlands elftal en kledingproblemen.

Op de vijfde speeldag van het Wereldkampioenschap voetbal staan onder andere Spanje , België, Kaapverdië en Iran onder elkaars bereik. Eerst richten we ons op de spannende ondergang van het Spaanse elftal tegen Kaapverdië in Atlanta.

De Spanjaarden, een van de grootste favorieten voor de titel, kampen onverwacht met een verdedigend staal van Kaapverdië, dat zich met符? Het verhaal begint met de groeiende wanhoop bij de Spaanse fans en de ploeg zelf. Al meer dan een uur lang weten de 'blauwe haaien' uit Kaapverdië de druk van het Spaanse aanvalsspel te weerstaan, ondanks dat ze zelf nog geen enkele doelpoging op het Spaanse doel hebben uitgevoerd volgens de statistieken.

De Spaanse coach Luis de la Fuente moet ingrijpen, en brengt het jonge wonderkind Lamine Yamal, nog niet helemaal fit, en Mikel Merino van Arsenal in plaats van aanvoerder Rodri, Gavi en Fabian Ruiz. De invalbeurt van Yamal, een van de grootste talenten van het toernooi, wekt veel hoop, maar ook de Kaapverdiaanse keeper Vozinho blinkt uit met reddingen. Het stadion, de futuristische Mercedes Benz Arena, ontpopt zich als een furnace voor de onderneming van Kaapverdië.

De linkback Sidny Lopes Cabral, een van vijf Rotterdamse basis spelers van Kaapverdië, krijgt vroeg een gele kaart, wat een risico is in de felle eindfase. Ook Jamiro Monteiro en andere Rotterdamse spelers zoals Deroy Duarte en Dailon Livramento maken hun WK-debuut. De vader van Garry Rodrigues, een speler die nog niet gespeeld heeft, zit op de tribune, net zoals zijn neef Jerson Cabral in de studio.

Reporter Martin Vriesema maakte eerder een reportage over het Kaapverdische elftal en ontmoette vader Rodrigues in Atlanta. Terug naar de wedstrijd: de Spaanse aanval blijft steken tegen de geordende verdediging. Ferran Torres schiet op de lat, en bij de rebound lijkt Oyarzabal te scoreren, maar Vozinho redt opnieuw. De wedstrijd eindigt in een 0-0 stand, een enorme prestatie van Kaapverdië die Spanje in bedwang houdt.

Verderop in de nieuwsgeving staat de wedstrijd tussen Nederland en Japan centraal, waar klachten binnenstromen over het fluorescerende oranje van het Nederlands elftal. De kleding, die volgens VodafoneZiggo en KPN anders gekleurd is dan vorige jaren, veroorzaakt onprettige kijkervaringen omdat zulke kleuren 'niet in de natuur voorkomen' en tv's moeite hebben om ze weer te geven.

Tot slot is er persoonsnieuws: Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB, was ondanks het overlijden van zijn vader bij de training van Oranje. Ook Kenneth Perez deelt herinneringen aan zijn tijd met Jerry de Jong in Maastricht. Reporter Jeroen Stekelenburg begeleidt de hersteltraining van het Nederlands elftal in Dallas. Terugkerend naar Atlanta: het is rust, de stand is 0-0, en de Kaapverdiaanse supporters zijn in extase.

De wedstrijd wordt beschouwd als een historische prestatie van Kaapverdië tegen het 'almachtige' Spanje. De Spaanse spelers laten wanhoop zien, terwijl de camera's zich richten op Lamine Yamal, klaar voor zijn invalbeurt. Maar ook na zijn komst is Vozinho een onoverwinnelijke hindernis. De expirende minuten voor rust vragen nog een keer de aandacht van de keeper, met reddingen op Ferran Torres en Aymeric Laporte.

Dit alles maakt het tot een van de grootste verrassingen van het WK tot nu toe





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