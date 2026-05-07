K3 en Donnie Verenigen Krachten voor het Nieuwe Foute Anthem van Qmusic

Voor het eerst in hun carrière brengt K3 een single uit met een gastartiest. Samen met rapper Donnie presenteren zij Schaduw, het officiële nummer voor de Foute Maand van Qmusic.

De muzikale landschappen van België en Nederland komen op een zeer opvallende manier samen in een project dat ongetwijfeld voor veel ophef en vreugde zal zorgen.

Radiostation Qmusic heeft namelijk een bombarie gelost door te onthullen wie dit jaar verantwoordelijk is voor het prestigieuze Foute Anthem. Het gaat hier om niemand minder dan de iconische Belgische meidengroep K3, die voor deze speciale opdracht de handen ineen heeft geslagen met de charismatische rapper Donnie.

Het resultaat van deze onverwachte alliantie is het nummer genaamd Schaduw, een track die speciaal is gecomponeerd voor de jaarlijkse Foute Maand, een periode waarin de zender louter muziek draait die technisch gezien misschien niet perfect is, maar die wel zorgt voor de ultieme sfeer en maximale energie. Voor de leden van K3, bestaande uit de talentvolle zangeressen Hanne, Marthe en Julia, markeert deze release een significant moment in hun carrière.

Het is namelijk de allereerste keer dat de groep besluit om een single uit te brengen waarbij een andere artiest als gast is uitgenodigd. In hun enthousiasme vertellen de dames dat dit een spannende primeur voor hen is. Toen het voorstel om met Donnie samen te werken op tafel kwam, waren ze direct verkocht.

Ze vonden de combinatie van hun eigen kleurrijke, vrolijke popwereld en de rauwe, energieke stijl van Donnie zo verrassend en aanstekelijk dat er geen enkele twijfel bestond over de haalbaarheid van het project. Het versmelten van deze twee totaal verschillende genres zorgt voor een dynamiek die perfect past bij het concept van de Foute Maand. Ook rapper Donnie is overtuigd van het succes van deze samenwerking.

Met zijn kenmerkende humor en zelfverzekerdheid laat hij weten dat deze match simpelweg voorbestemd was. Hij wijst daarbij op een grappig detail: zijn eigen nummerbord eindigt op de letters en cijfers K3, wat voor hem het definitieve bewijs was dat deze samenwerking meant to be was. Donnie is zeer enthousiast over de manier waarop hun uiteenlopende stijlen in het nummer Schaduw samenkomen.

Hij omschrijft het lied als een compositie met een serieuze knipoog, maar bovenal als een track die bruist van de energie en mensen uitnodigt om uit hun stoel te komen en te dansen. De weg naar deze onthulling was spannend. Allereerst maakte dj Menno Barreveld bekend dat K3 het themanummer van de maand zou verzorgen, wat al voor veel speculaties zorgde onder de luisteraars.

De onthulling dat Donnie de mysterieuze gastartiest was, volgde pas later, wat de spanning alleen maar verder opvoerde. De officiële première van het nummer zal plaatsvinden aanstaande maandag tijdens de populaire Q-ochtendshow van Mattie en Marieke, waar de eerste noten van Schaduw over de ether zullen klinken en het land wakker zullen schudden met een flinke dosis feestvreugde. Naast deze nieuwe muzikale mijlpaal is er recentelijk ook nog een ander emotioneel hoogtepunt geweest voor K3.

In Rotterdam Ahoy vond een spectaculair reünieconcert plaats dat in alle opzichten een feest van jewelste was. Het was ontroerend om te zien hoe duizenden fans, sommigen van wie al sinds de beginjaren van de groep meedraaien, nog steeds uit volle borst alle klassiekers meezongen. Deze collectieve nostalgie en de onvoorwaardelijke liefde van het publiek raakten de artiesten duidelijk in hun hart.

Het bewijst dat de magie van K3 tijdloos is en dat ze in staat zijn om generaties mensen te verbinden door middel van muziek. De overgang van die nostalgische herinneringen naar een moderne samenwerking met een rapper als Donnie laat zien dat K3 niet bang is om te vernieuwen en zichzelf opnieuw uit te vinden, terwijl ze toch trouw blijven aan hun vrolijke kern





