Juventus ziet in Alexander Sørloth de nieuwe spits voor het aankomende seizoen. De Noorse internationale, die sinds 2024 voor Atlético Madrid speelt en vorig seizoen twintig doelpunten scoorde, zou volgensTransferjournalist Matteo Moretto al persoonlijk akkoord zijn met een stap naar de Serie A. Zijn contract loopt tot 2028, wat wijst op een complexe mogelijke transfer. Voor Juventus is de komst van Sørloth relevant omdat Dusan Vlahovic transfervrij vertrekt en Arkadiusz Milik mogelijk weg gaat. De clubs zijn nog in onderhandeling over de voorwaarden.

Juventus ziet in Alexander Sørloth de nieuwe spits voor het aankomende seizoen. Volgens transferjournalist Matteo Moretto zou de Noorse internationale zelfs al persoonlijk akkoord zijn met een stap naar de Serie A . De dertigjarige Sørloth speelt sinds 2024 voor Atlético Madrid , waar hij vorig seizoen uitmuntend presteerde met twintig doelpunten in 54 officiële wedstrijden.

Zijn contract bij de Spaanse topclub loopt tot medio 2028, wat wijst op een potentiëel lucratieve en complexe transfer. Eerder maakte de meer dan twee meter lange spits onder meer indruk bij Crystal Palace, RB Leipzig, Villarreal en FC Groningen, waarmee hij een gevarieerde carrière in verschillende competities opbouwde. Sørloth is momenteel ook een van de kernspelers van het Noorse nationaal team, dat zich voorbereidt op het WK.

Voor Juventus komt zijn possible komst op een moment dat de club haar aanval onderhandelt. De club beschikt momenteel over spitsen als Loïs Openda, Jonathan David, Arkadiusz Milik en Dusan Vlahovic, maar de situatie is in flux. Vlahovic vertrekt deze zomer transfervrij, en ook Milik könnte de club verlaten. Sørloth, met zijnCombine van lengte, techniek en doelvermogen, lijkt een ideale vervanging.

Hoewel de spits zelf aanstonds akkoord is, zijn de twee clubs nog in onderhandeling over de transfersom en eventuele bijkomende voorwaarden. Een deal zou een belangrijke versterking betekenen voor Juventus, die na een wisselvallig seizoen opnieuw wil streven naar de top van de Serie A. Voor Atlético Madrid zou de verkoop van een productieve spits zoals Sørloth, die nog een lang contract heeft, een flinke som geld opbrengen, wat past binnen hun beleid om waardevolle spelers te verkopen.

De transfer illustreert de voortdurende dans tussen clubs en spelers in de moderne transfermarkt, waarbij persoonlijke wensen, contractduur en financiële belangen een complex geheel vormen. Sørloth's ervaring in diverse competities en zijn recente vorm maken hem tot een aantrekkelijke optie voor Juventus, die een spits zoekt die meteen impact kan hebben.

De komende weken zullen duidelijk moeten zijn of de onderhandelingen tot een successfully conclude leiden, wat zowel voor de club als voor de spits een nieuwe fase in hun respectievelijke carrières inluidt





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