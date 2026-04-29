Juventus vleugelaanvaller Francisco Conceição in trek bij Engelse topclubs

Francisco Conceição, de vleugelaanvaller van Juventus, trekt de aandacht van Liverpool en Manchester United. Zijn marktwaarde is gestegen tot 50 miljoen euro na een succesvol seizoen. Juventus is echter niet van plan hem te verkopen tenzij er een bod boven die prijs wordt gedaan.

Francisco Conceição beleeft een opmerkelijke wederopstanding en bloeit momenteel volledig open bij Juventus . De 23-jarige vleugelaanvaller, die slechts twee jaar geleden nog als overbodig werd beschouwd bij Ajax en daar geen toekomst had, wordt nu geschat op een transfersom van maar liefst 50 miljoen euro.

Deze significante waardestijging heeft de aandacht getrokken van enkele topclubs uit de Premier League, met name Liverpool en Manchester United, die hem zien als een potentiële versterking voor hun teams. De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport meldt dat beide Engelse grootmachten serieus overwegen om een bod uit te brengen op de Portugese international.

Juventus, dat Conceição vorig jaar zomer voor 32 miljoen euro overnam van FC Porto, staat echter niet open voor een verkoop tenzij er een bod van meer dan 50 miljoen euro wordt gedaan. De clubleiding beschouwt hem als een cruciale speler in de plannen van coach Luciano Spalletti en wil hem niet laten vertrekken, zeker niet nu Juventus op weg is naar een plek in de Champions League.

De interesse van Liverpool is bijzonder sterk, aangezien zij Conceição zien als de ideale vervanger voor Mohamed Salah, die naar verwachting komende zomer na negen succesvolle seizoenen Anfield zal verlaten. Coach Spalletti heeft recentelijk in de Italiaanse media bevestigd dat hij de vergelijking tussen Conceição en Salah terecht vindt. Hij prees de explosiviteit en het dribbelvermogen van de jonge Portugees, en benadrukte dat hij in één-tegen-één duels nauwelijks te stoppen is.

Spalletti gaf echter ook aan dat Conceição nog aan zijn schotvaardigheid moet werken om het niveau van Salah te bereiken, die bekend staat om zijn dodelijke precisie voor de goal. Desondanks is Spalletti onder de indruk van de progressie die Conceição heeft doorgemaakt en ziet hij hem als een belangrijke aanwinst voor de toekomst. Conceição zelf heeft onlangs aangegeven dat hij zich op dit moment volledig focust op zijn prestaties bij Juventus en niet bezig is met een mogelijke transfer.

Hij benadrukte dat hij gelukkig is bij de club en zich volledig wil inzetten om Juventus naar succes te leiden. Hij voegde eraan toe dat hij zich bewust is van de interesse van andere clubs, maar dat zijn prioriteit nu ligt bij het leveren van goede prestaties op het veld.

Ook Manchester United heeft Conceição op hun radar staan, aangezien de club de selectie wil versterken in aanloop naar het volgende seizoen, waarin ze weer willen deelnemen aan de Champions League. Echter, de hoge vraagprijs van 50 miljoen euro vormt momenteel een obstakel voor een eventuele transfer. De clubleiding twijfelt of de investering gerechtvaardigd is, maar er wordt verwacht dat het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een doorslaggevende rol kan spelen in de besluitvorming.

Een sterk optreden van Conceição op het WK zou zijn waarde verder kunnen verhogen en Manchester United overtuigen om een bod uit te brengen. De situatie is dus complex en de toekomst van Conceição is nog onzeker. Het is duidelijk dat hij in trek is bij enkele van de grootste clubs in Europa, maar Juventus lijkt vastbesloten om hem te behouden, tenzij er een bod komt dat ze niet kunnen weigeren.

De komende maanden zullen uitwijzen of Conceição daadwerkelijk zal vertrekken bij Juventus, of dat hij zijn succesvolle ontwikkeling zal voortzetten in Turijn. Zijn prestaties zullen ongetwijfeld nauwlettend worden gevolgd door zowel zijn huidige club als de potentiële geïnteresseerde clubs





