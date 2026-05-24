Juventus-Torino Derby: Juventus fails to secure Champions League spot, supporters clash

The Derby della Mole between Juventus and Torino ended in a 2-2 draw, with Juventus failing to secure a Champions League spot due to a late equalizer. Supporters of both clubs clashed, resulting in multiple injuries.

Juventus heeft in de Derby della Mole gelijkgespeeld tegen Torino . De wedstrijd werd meer dan een uur, maar voor het einde van de wedstrijd was al duidelijk dat De Oude Dame geen Champions League -ticket meer kon pakken.

In het duel met Torino gaf Juventus een 2-0 voorsprong weg. Buiten het stadion ging het volledig mis. Supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist, met meerdere gewonden tot gevolg. De harde kern van Juventus vroeg de spelers vervolgens tijdens de warming-up om de wedstrijd niet te laten beginnen.

Uiteindelijk werd de Derby della Mole toch afgetrapt en daarbij moest Teun Koopmeiners vanaf de bank toekijken. Juventus-spits Vlahović kent een zeer lastig seizoen, maar tijdens de laatste speelronde van de Serie A was hij op schot. De Serviër scoorde tweemaal en bracht Juventus daarmee op een 0-2 voorsprong. Na een uur spelen bracht Cesare Casadei de spanning terug in de wedstrijd door de aansluitingstreffer binnen te koppen, waarna Torino vleugels kreeg.

De thuisploeg draaide de wedstrijd helemaal om en in de 84ste minuut zorgde Che Adams voor de gelijkmaker. Door de enorme vertraging wist Juventus al dat het behalen van een Champions League-ticket niet meer mogelijk was. Op de andere velden vielen de resultaten niet in het voordeel van de club uit en daardoor is De Oude Dame volgend seizoen veroordeeld tot de Europa League. Juventus had zelf ook moeten winnen van Torino.

De ploeg van Luciano Spalletti eindigt het seizoen daarmee met slechts één overwinning in de laatste vijf wedstrijden





