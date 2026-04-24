Jutta Leerdam brengt zachtere kant van Jake Paul naar boven, onthult moeder

De moeder van Jake Paul, Pam Stepnick, vertelt in een podcast dat de relatie met Jutta Leerdam haar zoon een meer oprechte en emotionele kant laat zien. Ze spreekt geruchten over monogamie tegen en benadrukt Jake's wens voor een serieuze relatie en gezin.

De relatie tussen Jake Paul en Jutta Leerdam lijkt een positieve invloed te hebben op de Amerikaanse bokser en influencer. Zijn moeder, Pam Stepnick , onthult in de podcast 'The Bossticks' dat Jutta een zachtere en oprechtere kant van haar zoon naar boven haalt.

Ze beschrijft hoe Jake, bekend om zijn provocerende gedrag en persona in de ring, zich anders gedraagt sinds hij een relatie heeft met de Nederlandse schaatsster. Pam benadrukt dat Jutta de 'act' van Jake doorbreekt en hem helpt om zijn ware emoties te tonen, wat ook zichtbaar is op sociale media, zoals Jutta's Instagram. Een specifiek moment dat haar bijbleef, was Jake's emotionele reactie op Jutta's gouden race op de Olympische 1000 meter in Milaan.

Ze merkte op dat Jake's reactie, en de manier waarop dit in de media werd weergegeven, zijn grote hart liet zien. Pam is ervan overtuigd dat Jutta hierin een cruciale rol speelde, door mensen te laten zien wie Jake werkelijk is. De perceptie van Jake Paul als een onverschillige vechtersbaas is volgens zijn moeder onjuist.

Ze legt uit dat zijn gedrag in de ring, inclusief provocerende uitspraken en het opjagen van zijn tegenstanders, een onderdeel is van zijn professionele persona, een spel dat hij speelt. In werkelijkheid is Jake een lief en zorgzaam persoon met een groot hart, die graag anderen helpt. Veel mensen zien deze kant van hem niet, omdat ze alleen zijn publieke imago kennen.

Pam benadrukt dat Jake en zijn broer Logan, die in het verleden bekend stonden als 'womanizers', nu serieuze intenties hebben om zich te binden en een gezin te stichten. Dit verlangen komt voort uit hun eigen ervaringen en het zien van de gevolgen van een mislukt huwelijk, verwijzend naar haar eigen scheiding van Greg Paul in 2005. Ze geeft aan dat Jake en Logan een vrouw, kinderen en een stabiele familie willen, wat haar enorm gelukkig maakt.

De toekomstplannen van Jake Paul lijken dan ook serieus en allesbehalve oppervlakkig. Zowel Jake als Logan willen een diepe en betekenisvolle relatie, en zijn duidelijk over hun wens tot monogamie. Pam erkent dat dit in het verleden misschien niet altijd gemakkelijk is geweest, maar benadrukt dat het nu hun gezamenlijke doel is. Ze beschrijft dat ze streven naar een sterke en duurzame relatie die bestand is tegen de druk van de media en de publieke opinie.

Ondanks de speculaties over hun liefdesgeluk en mogelijke problemen in hun relatie, zoals geruchten over Jake's houding ten opzichte van monogamie, spreekt Pam deze geruchten tegen. Ze benadrukt dat haar zoons zich wel degelijk willen binden en een serieuze relatie willen opbouwen. De relatie tussen Jake en Jutta is dus, volgens zijn moeder, gebaseerd op wederzijdse liefde, respect en een gedeelde wens voor een toekomst samen.

De media-aandacht en de publieke opinie vormen een uitdaging, maar ze zijn vastbesloten om hun relatie te laten slagen





