Justitieminister David van Weel: 'Tijd voor meer urgentie' in Jos Leijdekkers uit Breda-zaak

Justitieminister David van Weel heeft in Genève gesproken met zijn ambtgenoot van Sierra Leone over Jos Leijdekkers uit Breda, ook bekend als Bolle Jos. Nederland probeert al ruim een jaar om hem uitgeleverd te krijgen, tot nu toe zonder resultaat. Van Weel heeft duidelijk gemaakt dat het de internationale reputatie van het Afrikaanse land schaadt om Bolle Jos onderdak te bieden.

Justitieminister David van Weel heeft in Genève gesproken met zijn ambtgenoot van Sierra Leone over Jos Leijdekkers uit Breda, ook bekend als Bolle Jos . De veroordeelde drugscrimineel zou volgens verschillende media verblijven in dit Afrikaanse land, bescherming genieten van de president, een relatie hebben met zijn dochter en daarmee een kind hebben.

'Tijd voor meer urgentie. We geven nooit op!

', schrijft de VVD-bewindsman op X. Tegenover het ANP lichtte Van Weel telefonisch toe dat hij speciaal naar Genève is afgereisd omdat justitieminister Alpha Sesay van Sierra Leone daar was voor de VN-mensenrechtenraad. In een gesprek van ruim een uur heeft Van Weel naar eigen zeggen duidelijk gemaakt dat het de internationale reputatie van het Afrikaanse land schaadt om Bolle Jos onderdak te bieden.

'Het was best intens. Al was het maar omdat het inmiddels al de derde keer is dat we elkaar spreken, maar we hebben veel meer appcontact gehad. En ik heb wel duidelijk gemaakt dat mijn geduld langzaam begint op te raken in dit proces', blikte de minister terug. Desondanks is het gesprek in 'goede harmonie' geëindigd.

Ze zullen elkaar 'sowieso' later weer spreken en houden een 'open lijn'. Bolle Jos verblijft al enige tijd in Sierra Leone, waar hij nauw samen zou werken met onder meer president Maada Bio. Ook zou hij een kind hebben met de dochter van president Bio. Tientallen jaren celstrafDe Bredase drugsbaas moet in Europa nog tientallen jaren celstraf uitzitten.

Zo werd Jos Leijdekkers in België al in verschillende rechtszaken bij verstek veroordeeld tot in totaal 57 jaar cel. In juni 2024 kreeg hij in Nederland 24 jaar gevangenisstraf voor internationale handel in cocaïne en het geven van opdracht voor een liquidatie. Nederland heeft al meerdere keren aan Sierra Leone gevraagd om de drugsbaas uit te leveren, maar het land weigert dit verzoek telkens opnieuw.

Tijdens het interview noemde de minister ook dat de Spaanse gendarmeriedienst Guardia Civil recent 30 ton cocaïne heeft onderschept die afkomstig was uit Sierra Leone. De minister lijkt te hangen op betrokkenheid van Bolle Jos.

'Ik hoef verder geen conclusies te trekken, maar die liggen wel voor de hand. ' Net als de vorige keer dat de twee bewindslieden elkaar spraken, wees Sesay op de procedures, aldus Van Weel. 'Het enige nieuwe wat daaruit naar voren kwam, was dat het politieonderzoek dan nu is afgerond. Dat zou dan de basis kunnen zijn van een arrestatieverzoek van de minister van Justitie.

' Van Weel antwoordt afwachtend op de vraag of hij verwacht dat er nu daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Ondertussen probeert de minister ook via zijn internationale contacten druk op te voeren. Dat doet hij bijvoorbeeld in een coalitie van acht Europese landen tegen georganiseerde misdaad. Ook heeft Van Weel toen hij eerder minister van Buitenlandse Zaken was, bij zijn Amerikaanse evenknie Marco Rubio aandacht gevraagd voor de uitlevering





Amerikaanse passagier Hondius heeft hantavirus, Franse vrouw heeft klachtenEen Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten, schrijft de Franse premier Sébastien Lecornu in een verklaring.

Eindhovense lijfwacht Lil Kleine bereidde drugstransporten voor, OM wil celSerafijn P. (48) uit Eindhoven beveiligde de populaire rapper Lil Kleine. Maar stiekem was hij ook volop actief in de onderwereld onder de bijnaam Teflon. Er leek zelfs even een spoor naar Bolle Jos. Maandag eiste de officier van justitie twee jaar celstraf tegen hem.

