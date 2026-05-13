Justitie eist stedische reputatie van reders Dali en ingenieur na brugbeurt in Baltimore

De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip Dali en een ingenieur, die verantwoordelijk worden gehouden voor de vernieling van de Francis Scott Key Bridge in 2024. De schade bedraagt 5 miljard dollar, en de herbouw van de brug is uitgesteld tot 2030 vanwege vertragingen en hogere kosten.

Justitie in Amerika heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip Dali, dat in maart 2024 een deel van de Francis Scott Key Bridge bij Baltimore verwoestte.

Ook een 47-jarige ingenieur die op het schip werkte, is aangeklaagd. Volgens justitie zouden de verdachten verantwoordelijk zijn voor verschillende ernstige overtredingen, waaronder het verzwegen van gevaarlijke omstandigheden aan boord, het vervalsen van inspectieverslagen en het misleiden van onderzoekers. Bovendien zouden ze maritieme voorschriften hebben genegeerd, ondanks het einde van de varen in Amerikaanse wateren. De Dali ramde op 26 maart 2024 een pijler van de bijna 2,5 kilometer lange brug, waardoor die instortte.

Zes wegwerkers die aan het werk waren op de brug, kwamen om het leven. Over de brug liep een vierbaans snelweg. De werkers hadden het verkeer gestopt na een noodmelding van de bemanning. De aanklacht legt bloot hoe het schip stuurloos raakte: twee keer viel de stroom uit, en doordat een defecte brandstofpomp werd gebruikt die niet automatisch herstartte, ontstond een tweede blackout.

Volgens de autoriteiten had het schip de brug kunnen passeren, indien een correcte pomp was gebruikt. De economische schade van de ingestorte brug wordt gecalculeerd op 5 miljard dollar, een bedrag dat justitie wil terugvorderen van de aangeklaagde rederijen uit India en Singapore, evenals de thuishaven van de Dali. De 47-jarige ingenieur, die uit India komt, maakt ook deel uit van de aanklacht.

Een vertegenwoordiger van de Singaporese reder benadrukt dat het een ongeluk was en heeft aangegeven in beroep te gaan. De herbouw van de Francis Scott Key Bridge zal jaren duren. Hoewel er plannen klaarliggen, heeft de staat Maryland de aannemer aflaten, omdat de kosten waren gestegen van een initieel bedrag van 2 miljard dollar tot minimaal het dubbele. De geplande opening, die oorspronkelijk voor 2028 gepland stond, is nu verplaatst naar 2030.

De ramp heeft aan het licht gebracht hoe cruciale veiligheidsmaatregelen in de scheepvaart kunnen worden genegeerd, met fatale gevolgen. De juridische procedures zullen waarschijnlijk nog jaren duren, terwijl de lokale economie en infrastructurele plannen zich houden aan de gevolgen van dit tragische incident





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Scheepvaart Aanklacht Bruginstorting Rampen Justitie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amerikaanse passagier Hondius heeft hantavirus, Franse vrouw heeft klachtenEen Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten, schrijft de Franse premier Sébastien Lecornu in een verklaring.

Read more »

Amerikaanse en Franse passagier Hondius positief getest op hantavirusEen Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten, schrijft de Franse premier Sébastien Lecornu in een verklaring.

Read more »

Moeder Sheila verkoopt halsoverkop haar huis voor Amerikaanse nepzanger in 'Kees van der Spek: Ontmaskert'The mother of Sheila had another online romance with 'George Strait', an American singer. She began selling her belongings and her home, but her daughter, Sheila, became suspicious and asked for help from Kees van der Spek, who exposed the fraud.

Read more »

Justitie vermoedt meer misbruikkleuren van Joannes B.Justitie gaat ervan uit dat meer kinderen slachtoffer zijn geworden van Joannes B., de verdachte in een grote misbruikzaak. De aanklager van de verdachte, tijdens een zogeheten pro-formazitting in de zaak tegen de voormalig medewerker van kinderopvangorganisatie Partou in Amsterdam, meldde dat het onderzoek naar de verdachte nog volop loopt en dat de politie het onderzoekendossier eind juni hoopt af te ronden. Er staan nu zes verdenkingen op, maar het Openbaar Ministerie verwacht een aantal nieuwe tegenvallers.

Read more »