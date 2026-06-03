Justin Bijlow vast tot medio 2029 bij Genoa

De Nederlandse doelman heeft een contract bij de Serie A-club getekend dat hem tot medio 2029 bindt. Bijlow was eerder bij Feyenoord actief, maar had de concurrentiestrijd verloren van Timon Wellenreuther.

Gianluca Di Marzio bevestigt dat Justin Bijlow tot medio 2029 vastligt bij Genoa . De Serie A -club heeft de optie in het aflopende contract van de Nederlandse doelman gelicht.

Bijlow (28) was bij Feyenoord regelmatig blessuregevoelig en had de concurrentiestrijd verloren van Timon Wellenreuther. Genoa bood een oplossing en legde de keeper begin dit jaar voor zes maanden vast. Mede dankzij het goede keeperswerk van Bijlow bleef Genoa behouden voor de Serie A. Er was onlangs ook tegenvallend nieuws voor Bijlow, hij werd namelijk niet geselecteerd voor het WK door bondscoach Ronald Koeman. Bart Verbruggen, Mark Flekken en Robin Roefs werden wel opgenomen in de definitieve WK-selectie.

Na het WK is Bijlow dus in ieder geval contractspeler van Genoa, dat voor het vierde jaar op rij actief zal zijn op het hoogste niveau van Italië. Bijlow is bezig aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij had eerder op het punt gestaan om bij Southampton te tekenen, maar na de medische keuring en de bijbehorende twijfels viel de transfer naar Engeland alsnog in het water





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Justin Bijlow Genoa Serie A Feyenoord Timon Wellenreuther WK

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSV legt talentvolle spits vast: 'Ze zien toekomst in mij en dat geeft vertrouwen'Austyn Jones heeft zijn contract met drie jaar verlengd bij PSV en ligt nu vast tot medio 2029. De achttienjarige aanvaller maakte dit seizoen zijn profdebuut bij Jong PSV.

Read more »

Blake Lively eist schadevergoeding van Justin Baldoni in New Yorkse rechtszaakActrice Blake Lively wil een vergoeding voor juridische kosten en reputatieschade van haar ex-partner Justin Baldoni verkrijgen, nadat een eerdere smaadzitting tegen hem was afgewezen. Baldoni's advocaten betwisten de claim. De kwestie volgt op een eerdere schikking tussen de twee, waarbij geen geld is uitgekeerd.

Read more »

Sam Roovers verlengt contract bij Feyenoord tot medio 2029Verdedigende talent Sam Roovers heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2029, waardoor de achttienjarige in de Kuip blijft. Hij dankt de club voor de kansen en benadrukt het vertrouwen dat hij terug wil geven. Daarnaast vertrekken keeperstrainer Jyri Nieminen en is de toekomst van spits Kelvin Neijenhuis onzeker.

Read more »

Juventus richt pijlen op Brahim Diaz en overweegt Justin Kluivert als alternatiefJuventus heeft Brahim Diaz als prioriteit voor de aanval, maar bij onhaalbaarheid komt Justin Kluivert in beeld. Kluivert speelde eerder voor AS Roma en heeft nu een sterke periode bij Bournemouth achter de rug, ondanks een recente knieblessure. Een goed WK kan zijn kansen op een transfer naar Turijn vergroten.

Read more »