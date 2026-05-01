Jury van Biënnale van Venetië trekt zich terug vlak voor opening

De jury van de Biënnale van Venetië is negen dagen voor de opening afgetreden, te midden van controverse over de deelname van Rusland en Israël. De organisatie blijft bij haar besluit om Rusland toe te laten, ondanks druk van de Italiaanse regering en de EU. Bezoekers zullen nu zelf de winnaars kiezen.

De jury van de Biënnale van Venetië heeft slechts negen dagen voor de opening van het kunstevenement onverwacht ontslag genomen. De vijfkoppige jury, bestaande uit gerenommeerde kunstcritici en experts, heeft in een korte verklaring het vertrek bevestigd, maar geeft geen verdere toelichting op deze opmerkelijke beslissing.

Het besluit valt op een moment van grote spanning en onrust, met name vanwege de controversiële deelname van Rusland aan het evenement. Eerder deze week maakte de jury bekend dat zij geen prijzen zou toekennen aan landen die door het Internationaal Strafhof worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid, waarbij expliciet werd verwezen naar Israël en Rusland.

Het Internationaal Strafhof heeft recentelijk arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, wat de geopolitieke spanningen verder heeft versterkt. De deelname van Rusland aan de Biënnale is een van de meest gevoelige onderwerpen in de aanloop naar het evenement. De organisatie heeft besloten om Rusland toe te staan zijn paviljoen op het expositieterrein te heropenen, nadat het in 2022 werd gesloten als reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

Deze beslissing heeft echter tot hevige kritiek geleid, met name van de Italiaanse regering, die zich fel verzet tegen de Russische deelname. De Europese Unie heeft zelfs gedreigd de subsidie voor de Biënnale van Venetië in te trekken als Rusland dit jaar mag deelnemen. Ondanks de groeiende druk blijft de directeur van de Biënnale, Pietrangelo Buttafuoco, bij zijn standpunt dat alle landen welkom zijn en dat de Biënnale boven geopolitieke conflicten staat.

Hij benadrukte in maart dat kunst een belangrijke rol speelt in het bevorderen van dialoog en begrip tussen verschillende culturen. Ook Israël neemt deel aan de Biënnale, en de Italiaanse minister van Cultuur, Alessandro Giuli, heeft zijn steun voor het land uitgesproken. In een telefoongesprek met de kunstenaar van het Israëlische paviljoen, Belu-Simion Fainaru, heeft Giuli zijn solidariteit betuigd naar aanleiding van recente aanvallen.

Daarnaast bevestigde de minister de inzet van de Italiaanse regering tegen elke vorm van discriminatie en antisemitisme in Italiaanse culturele instellingen, volgens een verklaring van het ministerie. De 61e editie van de Biënnale van Venetië, het oudste en belangrijkste kunstevenement ter wereld voor hedendaagse kunst, gaat op 9 mei van start.

Traditioneel zou de jury op die dag de winnaars kiezen voor de zeer prestigieuze prijs de Gouden Leeuw voor het beste nationale paviljoen en de beste deelnemer van de hoofdtentoonstelling. Echter, in plaats daarvan zullen de bezoekers zelf de winnaars kiezen, en de prijs zal worden uitgereikt op de slotdag van de Biënnale, 22 november.

Deze onverwachte verandering in het programma heeft geleid tot veel discussie en speculatie over de toekomst van het evenement en de rol van kunst in geopolitieke conflicten. Het is nog onduidelijk hoe de afwezigheid van de jury van invloed zal zijn op de sfeer en het succes van de Biënnale, maar het is duidelijk dat het evenement dit jaar in het teken staat van spanningen en controverses





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hannelore Zwitserlood vecht terug tegen online haat na 55 kilo afvallenHannelore Zwitserlood (50) verloor 55 kilo na een maagverkleining, maar krijgt nog steeds veel kritiek op social media. In haar Libelle-column reageert ze fel. Haar dochters definieerden lef als 'uit je comfortzone stappen', maar Hannelore vindt dat echt lef zit in het blijven staan voor jezelf en andere vrouwen. Ze weigert zich langer te laten beïnvloeden door negatieve reacties en wil haar dochters een leven geven waarin ze niet worden beoordeeld op hun uiterlijk.

Read more »

Driessen trekt harde conclusie na zien Feyenoord-duel: 'Stelt echt niets voor'Ayase Ueda is geen topspits. Dat stelt Valentijn Driessen in de podcast Kick-off . Volgens de journalist stelt de Eredivisie weinig voor en dus zegt het niet veel dat de Japanner met 25 doelpunten bovenaan de topscorerslijst van Nederland staat.

Read more »

Frietbakker Danial kreeg klappen bij FC Den Bosch, personeel trekt aan belNa de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag is vrijdagavond een medewerker van de catering mishandeld door een groep mannen. Het slachtoffer kreeg meerdere klappen en trappen. 'Ik zag het niet eens aankomen en ineens stonden er zes man om me heen', zegt hij.

Read more »

Oekraïne wint terrein in oorlog tegen Rusland, maar blijft afhankelijk van internationale steunOekraïne boekt voorzichtig succes in de strijd tegen Rusland, met terreinwinst en innovaties in de defensie-industrie. Toch blijft het land afhankelijk van westerse steun en kampt het met een tekort aan manschappen. De oorlog is in zijn vijfde jaar en de internationale situatie speelt een cruciale rol.

Read more »

Michael trekt in eerste week meer mensen dan Bohemian RhapsodyDe biografiefilm Michael, over zanger Michael Jackson, heeft in Nederland in de eerste week 225.000 bezoekers getrokken. Dat heeft distributeur Universal Pictures donderdag gemeld.

Read more »

René van der Weide trekt zich terug als kandidaat-wethouderRené van der Weide stapt terug als kandidaat-wethouder voor Wakker Emmen na een auto-ongeluk waarbij alcohol in het spel was. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid en geeft aan dat dit niet past bij een voorbeeldfunctie. De formatiegesprekken met PvdA en VVD gaan door.

Read more »