Jurriën Timber valt af voor WK-selectie van Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft vanmorgen met Jurriën Timber gesproken en de knoop doorgehakt om hem niet mee te nemen naar het WK. De verdediger is niet fit genoeg om in actie te komen op het eindtoernooi.

Bondscoach Ronald Koeman heeft vanmorgen met Jurriën Timber gesproken en de knoop doorgehakt om hem niet mee te nemen naar het WK. De verdediger is niet fit genoeg om in actie te komen op het eindtoernooi.

Dat terwijl Timber nog wel meespeelde in de Champions League-finale van zijn club Arsenal tegen Paris Saint-Germain.

'Je kunt het de club niet kwalijk nemen, want het is de finale. Maar het is duidelijk geweest dat het meespelen in die wedstrijd niet geholpen heeft. Als wij één wedstrijd zouden spelen, zou het misschien ook kunnen, maar niet als we op een eindtoernooi om de paar dagen spelen', zegt bondscoach Ronald Koeman voor de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De bondscoach hoopt dat Timber de enige speler is die de komende tijd afvalt bij zijn team.

'Lutsharel Geertruida kan prima nu centraal spelen. Ik bid dat het hierbij blijft.

', zei Koeman. De bondscoach hoopt vandaag tegen Oezbekistan een veel beter Oranje te zien dan in de wedstrijd tegen Algerije (0-1 nederlaag). Hoe het Nederlands elftal dat voor elkaar krijgt? Daar geeft Koeman in de onderstaande video uitleg over.

De spelers van Oranje zijn begonnen aan hun warming-up. Zo ook doelman Bart Verbruggen, die vanavond opgaat voor zijn dertigste interland in het Nederlands elftal. De pas 21-jarige keeper begint zondag aan zijn tweede eindtoernooi met Oranje, nadat hij op het EK van 2024 ook al onder de lat stond.

'Oezbeken staan wereldwijd bekend om succes in vechtsporten, nu moeten we laten zien dat we ook op het voetbalveld vechters zijn. ', zei bondscoach Fabio Cannavaro. Ook het Nederlands elftal is gewaarschuwd. Vanavond oefent Oranje in New York tegen Oezbekistan.

'Een vergelijkbare wedstrijd als tegen Algerije', voorspelt trainer Pieter Huistra, die als (assistent-)trainer van topclub Pachtakor Tasjkent jarenlang werkte in de Oezbeekse competitie. Tijjani Reijnders kijkt uit naar de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan na de nederlaag tegen Algerije.

'Toen hadden we beter moeten zijn, we willen het nu laten zien. ', zei hij. Volgens de middenvelder heeft Oranje in de laatste dagen hard getraind en zich goed voorbereid op deze wedstrijd. Dat kon ook, omdat het nog niet zo warm was in New York, vertelt hij.

Dit is de opstelling van het Nederlands elftal voor de laatste krachtmeting voor het WK voetbal. Tegen Oezbekistan krijgt Donyell Malen de voorkeur in de spits boven Memphis Depay, ondanks het feit dat de spits tegen Algerije meerdere kansen miste. Achterin spelen Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke, zij lijken dus tijdens het WK het centrale duo te worden. Jurriën Timber is alsnog afgevallen voor de WK-selectie van het Nederlands elftal.

De verdediger van Arsenal kampte al enige tijd met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vanuit het Icahn Stadion in New York, waar de selectie van Oranje niet in de kleedkamer past. En dus zitten zij vandaag in een geïmproviseerde kleedkamer. De KNVB maakt waarschijnlijk verlies op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, dat zegt Marianne van Leeuwen, de directeur betaald voetbal.

'Als we wereldkampioen worden, verdienen we 6 miljoen dollar. Als we tweede worden, maken we 2 miljoen dollar verlies.

', zei ze tijdens een bijeenkomst op het Nederlandse consulaat in New York. 'Bij een ander resultaat spelen we quitte of maken we 1 miljoen euro verlies. Amerika is een heel duur land. Als je de prijzen van de hotels en de vliegtickets ziet.

Dat is echt niet normaal. Gelukkig zijn we niet afhankelijk van geld van de FIFA en komen we hier niet om winst te maken, maar om het toernooi te winnen.

', zei Van Leeuwen. De KNVB is in de hoop het verlies te beperken een gesprek aangegaan met de FIFA, samen met andere bonden.

'Uiteindelijk heeft de FIFA alle deelnemers nog 2 miljoen dollar meer gegeven. Dus het is wel goed dat we aan de bel hebben getrokken.

', zei Van Leeuwen. Hoe de Braziliaanse superster Pelé het voetbal groot maakte in de Verenigde Staten In een ander stadion, in New York, voetbalde in het verleden een grootheid. Pelé kwam in 1975 naar de New York Cosmos en bracht het voetbal groot in het land. Oezbekistan is een debutant op het WK voetbal en dat hebben de spelers geweten.

Nadat de ploeg zich met een 3-0 zege op Qatar had geplaatst voor het eindtoernooi heeft de president van het land, Sjavkat Mirzijojev, alle spelers een elektrische auto geschonken. Wat zal er gebeuren als Oezbekistan vanavond wint van Oranje, of nog beter: de groepsfase weet te overleven op het WK. Of nog sterker: het WK weet te winnen. Dan hoeven de spelers van Oezbekistan waarschijnlijk nooit meer te werken





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Jurriën Timber Oranje WK-Selectie Ronald Koeman

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