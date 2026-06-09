Jurriën Timber reageert op het missen van het WK

Jurriën Timber heeft dinsdag voor het eerst gereageerd op het missen van het WK. Hij was opgeroepen voor de 26-koppige WK-selectie van het Nederlands elftal, maar werd uiteindelijk niet fit genoeg bevonden.

Jurriën Timber heeft dinsdag voor het eerst gereageerd op het missen van het WK. De verdediger was opgeroepen voor de 26-koppige WK-selectie van het Nederlands elftal, maar werd uiteindelijk niet fit genoeg bevonden.

Hij kampte al lange tijd met een liesblessure. De KNVB had maandag al aangegeven dat Timber niet fit genoeg was om aan het WK deel te nemen. In overleg met de medische staf is besloten dat Timber terugkeert naar huis. Het nieuws viel hard bij de verdediger.

'Het breekt mijn hart dat ik het WK moet missen', schrijft Timber op Instagram. 'Mijn land vertegenwoordigen op het grootste podium is iets waar ik altijd van gedroomd heb. Het is moeilijk om te accepteren dat een blessure die kans van mij heeft weggenomen. Hoewel dit niet het pad is waarop ik gehoopt had, vertrouw ik het grotere plan van God.

' Ook wenst hij zijn teamgenoten succes op het eindtoernooi. 'Maak het land trots', besluit Timber de post. Timber had al lange tijd last van zijn liesblessure, maar hij hoopte dat hij toch aan het WK kon deelnemen. Nu is dat echter niet mogelijk.

Hij zal moeten wachten tot hij weer hersteld is voordat hij weer aan het werk kan gaan





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