Jurriën Timber mist WK door liesblessure, Geertruida neemt zijn plaats in

De Nederlandse verdediger Jurriën Timber van Arsenal kan niet meedoen aan hetkomende WK. Vanwege een niet opgeloste liesblessure keert hij terug naar huis. Zijn plaats in de selectie wordt ingenomen door Lutsharel Geertruida, die uit de standby-lijst wordt opgehaald. Het Nederlands elftal zal verder met 26 spelers deWK toe gaan.

Slecht nieuws uit het Oranje-kamp: Jurriën Timber mist alsnog het WK. De verdediger van Arsenal kampte al enige tijd met een liesblessure en is niet op tijd fit.

'De 24-jarige verdediger is onvoldoende hersteld van een liesblessure om op medisch verantwoorde wijze deel te nemen aan het WK', laat de KNVB weten. 'In overleg met de medische staf is daarom besloten dat Timber terugkeert naar huis. ' Lutsharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. De verdediger, die afgelopen seizoen door RB Leipzig werd verhuurd aan Sunderland, stond op de standby-lijst en wordt ingevlogen door de KNVB.

Daarmee bestaat de Oranje-selectie weer uit 26 spelers. Timber verlaat na de oefeninterland tegen Oezbekistan het zogeheten pre-camp van het Nederlands elftal in New York. Hij zal dus niet meereizen naar Kansas, waar Oranje vanaf dinsdag bivakkeert. Het Nederlands elftal speelt vanmiddag om 14.45 uur lokale tijd (20.45 uur Nederlandse tijd) de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK





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