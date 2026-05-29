Jurriën Timber kan spelen tegen Paris Saint-Germain in de Champions League-finale

Mikel Arteta heeft op zijn persconferentie richting de Champions League-finale zeer goed nieuws gemeld over Jurriën Timber. De oefenmeester van The Gunners heeft laten weten dat de verdediger kan spelen tegen Paris Saint-Germain.

Daarmee ontvangt ook Ronald Koeman een positief bericht. Ja, hij kan spelen, zegt Arteta desgevraagd op de persconferentie in aanloop naar de eindstrijd om het miljardenbal op zaterdagavond. Arsenal neemt het daarin op tegen Paris Saint-Germain, dat de titel zal verdedigen. Niet alleen kan Timber spelen, het nieuws is nog positiever.

Arteta antwoordde ook positief op de vraag of de verdediger in de basis kan starten. Timber speelde zijn laatste duel op 14 maart 2026. Daarna kampte de 24-jarige verdediger met hardnekkige liesklachten en daarom waren er grote vraagtekens of hij het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wel zou halen. Ook Koeman deelde die zorgen, maar nam Timber wel op in de WK-selectie.

Met dit goede nieuws lijken die zorgen weggenomen. Eerder werd al bekend dat Timber was meegereisd met Arsenal naar Boedapest voor de Champions League-finale. Hij speelde dit seizoen 43 officiële wedstrijden voor Arsenal en was tot aan zijn blessure een belangrijke spil in het elftal. Voor het Nederlands elftal staat de teller voor Timber momenteel op 23 interlands.

De verwachting is dat Timber nu zijn blessure kan overwinnen en zijn WK-droom kan waarmaken. Dit is een grote opluchting voor Timber, Koeman en de Nederlandse voetbalfans. Het is echter nog niet zeker of Timber volledig fit zal zijn voor de WK-start.

Maar vooralsnog lijkt het erop dat Timber zijn WK-droom kan waarmaken.







