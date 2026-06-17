Juridische strijd om geitenhouderij Feddema in Borger: toekomst onzeker door stikstofuitspraak

De familie Feddema uit Borger vecht al zes jaar tegen een mogelijke intrekking van hun vergunning vanwege stikstofuitstoot nabij natuurgebied Drouwenerzand. Ondanks een efficiënte, modernestal en beperkte uitstoot hangt het voortbestaan van hun geitenbedrijf in de balans. De uitspraak van de Raad van State moet duidelijkheid geven.

Bij aankomst op het erf van de familie Feddema in Borger valt meteen de grote, moderne geitenstal op. Er staan ruim 1235 melkgeiten in een strak ingerichte stal, met machines die bijna alle taken kunnen overnemen.

De toekomst van het bedrijf staat onder druk, door een juridische strijd die loopt bij de Raad van State. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) wil dat de vergunning van het bedrijf wordt ingetrokken. Volgens haar moet de veehouderij dicht vanwege de stikstofuitstoot dichtbij natuurgebied Drouwenerzand. Eigenaar Rens Feddema kijkt er nuchter naar, maar is ook moedeloos: We zijn niet van het opgeven, we strijden door.

We geven nooit op. Al zes jaar loopt er een juridische strijd, die nu bij de Raad van State eindigt. Dat terwijl uit berekeningen blijkt dat de uitstoot van het bedrijf juist heel klein is. De Provincie erkent zelfs dat de bijdrage beperkt is, maar de zaak sleept zich toch voort.

Rens: De MOB maakt het ons heel lastig. Ze vechten de vergunning aan over de uitstoot richting het Natura 2000-gebied Drouwenerzand. Maar het gaat om heel weinig stikstof. De onzekerheid drukt zwaar op het gezin.

Op een gegeven moment ben je daar geestelijk wel mee bezig. Het wordt er niet leuker op, zegt Rens eerlijk. Binnenin de stal lijkt alles efficiënt en modern. Geiten lopen rustig naar de melkcarrousel.

Klepjes gaan open, brokjes vallen precies op tijd, en de melkmachine doet haar werk. Dochter Marieke (24) laat zien hoe het werkt: de wachtruimte, de melkstal, het automatische systeem. Ook al moeten ze de geiten nog wel zelf aansluiten aan de machine, alles is ingericht om het werk lichter te maken. De strooier gaat helemaal rond de stal en het voeren gebeurt ook automatisch, legt ze uit.

Toch voelt het alsof het bedrijf stilstaat. Marieke legt uit: Je kunt wel een vergunning aanvragen, maar er gebeurt nu niks mee. Uitbreiden is niet mogelijk. En dat wringt, want de plannen zijn er wel.

De Feddema's zijn een echt familiebedrijf. Alle drie de kinderen staan klaar om taken over te nemen. Naast de geitenhouderij hebben ze ook akkerbouw en pluimvee. Rens vertelt trots: Onze zoon en dochter doen de geiten, ik en mijn andere zoon doen het pluimvee.

Het akkerbouwbedrijf doen we samen. De kinderen wilden het zelf, benadrukt hij. Het bedrijf is door de jaren heen stap voor stap opgebouwd en flink gegroeid. We hebben zelfs 550 zonnepanelen en vier accu's om stroom mee op te slaan.

Daarmee zijn we bijna helemaal zelfvoorzienend in stroom. Tussen alle zorgen door, gaat het werk gewoon verder. Geiten liggen in het stro, eten rustig en bewegen nieuwsgierig door de stal. Marieke glimlacht even als ze ernaar kijkt: Geiten zijn nieuwsgierig.

Het is prachtig om ze zo in het stro te zien liggen. Ondanks alles blijft er hoop. De familie gelooft dat de uitspraak van de Raad van State duidelijkheid zal geven. Rens: De Provincie staat achter ons.

Daardoor gaan we ervanuit dat het uiteindelijk goedkomt. En Marieke blijft positief, ook al is het spannend: Als je maar doorgaat, komen er vast betere tijden. Ik kan me niet voorstellen dat ze dit allemaal weg willen haben





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Geitenhouderij Stikstof Raad Van State Vergunning Natuurgebied Drouwenerzand MOB Borger Drenthe

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