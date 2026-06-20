Julianapop afgegelast vanwege zware storm

Het festival Julianapop is afgelast vanwege de zware storm die gisteravond over het festivalterrein heeft gewaaid. De organisatie heeft besloten om het festival af te gelasten vanwege de veiligheid van de bezoekers.

De zware storm van gisteravond heeft het festivalterrein van Julianapop zo beschadigd, dat het festival niet door kan gaan. De organisatie van het festival heeft vandaagochtend een persbericht uitgegeven waarin ze aangeven dat de schade aan het terrein te groot is om het festival door te laten gaan.

De 33e editie van Julianapop was binnen tien minuten uitverkocht, maar het kon niet anders. Mitsy Haeck, woordvoerder bij Julianapop, vertelt dat de schade aan het terrein groot is.

'Dat varieert van ingestorte snacktenten, tot een omgewaaide podiumwagen, en hekken die over het veld zijn gewaaid. ' De organisatie heeft besloten om het festival af te gelasten vanwege de veiligheid van de bezoekers. 'Straks loopt hier 5000 man rond', aldus Haeck. 'Wij staan voor veiligheid, en dat kunnen we nu niet garanderen.

' De organisatie vraagt aan de bezoekers om niet op eigen initiatief naar het terrein te komen. Het terrein is op dit moment afgesloten, zodat er veilig gewerkt kan worden. Wie een ticket heeft bemachtigd wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de praktische afhandeling





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Julianapop Festival Storm Afgelast Veiligheid

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