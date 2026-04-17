JP Pellemans ontrafelt de geheimen van de supermarkt in nieuw boek

Taalfanaat en televisiemaker JP Pellemans duikt in zijn nieuwste boek dieper in de wereld van de supermarkt. Hij onthult de psychologische tactieken achter de winkelindeling, de herkomst van merknamen en deelt fascinerende anekdotes, zoals het verhaal achter Häagen-Dazs.

JP Pellemans leidt je door de supermarkt: 'Ik beschouw het als een onzichtbare regisseur naast me' De supermarkt, een plek die we dagelijks bezoeken, maar waar we zelden dieper bij stilstaan. Wat is de reden achter de indeling en wat schuilt er achter de namen van de producten? Schrijver, televisiemaker en taalliefhebber JP Pellemans nodigt je uit voor een ontdekkingsreis door zijn nieuwe boek. Hierin onthult hij de aanleiding, zijn fascinatie voor de supermarkt en de herkomst van productnamen.

Pellemans is bij velen bekend als het vertrouwde jurylid en de stem van het populaire televisieprogramma Lingo. In 2023 zette hij een nieuwe stap met zijn debuut als schrijver. Met zijn eerste boek verkende hij vanuit een persoonlijk perspectief de fascinerende wereld van taal. Voorheen had Pellemans nooit gedacht dat schrijven iets voor hem zou zijn. 'Het leek me zo ingewikkeld', geeft hij toe. Toch greep hij de kans met beide handen aan toen een uitgever het idee opperde. De twee boeken die hij sindsdien heeft uitgebracht, betekenen veel voor hem. 'Het zijn feitelijk mijn gestolde gedachten.'

Nu is Pellemans terug met het vervolg op zijn eerste boek, dat volledig in het teken staat van de supermarkt. Zijn keuze voor dit thema heeft diverse wortels. Een daarvan is een bijzondere gewoonte van zijn moeder. 'Elk product dat in de supermarkt ligt met een sticker van 'nieuw', 'beter', of 'verbeterd', dat moet zij hebben', vertelt hij. Het resultaat is dat boodschappen bij Pellemans nooit ontbreken. 'Ik kan Wereldoorlog Drie, Vier en Vijf aan met mijn keukenlades.' Bovendien las zijn vader vroeger altijd productetiketten voor wanneer ze samen aan tafel zaten. 'Dat triggerde iets bij mij.' Zijn interesse in de supermarkt werd verder aangewakkerd tijdens zijn werk als bedrijfstrainer. Hij werd gevraagd om een medewerker te assisteren bij het opstellen van schappenplannen. 'Dat is de oppervlakte van een winkel, een supermarkt, een drogist, wat dan ook, waarbij precies op de millimeter nauwkeurig beschreven staat waar producten staan', legt Pellemans uit. 'Dat is een fascinerend verschijnsel, vind ik.'

In zijn boek neemt Pellemans de lezer mee langs alle gangpaden van de supermarkt. De indeling is namelijk verre van toeval. Het eerste schap dat je tegenkomt, is vaak dat van de groenten. 'Omdat je dan een soort moreel krediet opbouwt waardoor je voor jezelf goedpraat dat je wat ongezonds koopt', legt Pellemans uit. De zuivelproducten daarentegen, bevinden zich vaak achterin de winkel. 'Zodat je eerst langs de bakkerijafdeling komt en verleid wordt door de geur van verse croissantjes.' Dit zijn beproefde tactieken om consumenten aan te zetten tot meer uitgaven dan oorspronkelijk gepland. 'Ik kan het dan wel allemaal weten, maar ik trap er ook altijd in', geeft Pellemans eerlijk toe. 'Ik zie het als een soort stille regisseur aan mijn zijde die voor mij bepaalt wat er in mijn mandje komt.'

Naast de winkelindeling, dook Pellemans ook in de herkomst van merknamen. Hij analyseerde meer dan 1.250 merken, waarvan er ongeveer 250 een plek hebben gekregen in zijn nieuwe boek. Van alle achtergrondverhalen die hij daarbij tegenkwam, raakte één hem bijzonder diep: het verhaal achter het ijsmerk Häagen-Dazs. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het een Amerikaans merk, opgericht door een Joods echtpaar uit New York. 'Zij wilden met hun ijsnaam Denemarken bedanken', vertelt Pellemans. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Denemarken namelijk al zijn inwoners geëvacueerd naar het neutrale Zweden. De ijsmakers waren zo onder de indruk van deze daad dat ze Denemarken wilden eren met hun merknaam. Zo ontstond 'Häagen-Dazs'. 'Dat is helemaal geen Deens, maar het klinkt Deens', aldus Pellemans





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JP Pellemans Supermarkt Boek Taal Consumentengedrag

United States Latest News, United States Headlines

